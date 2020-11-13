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Избитый Широковым арбитр: «Цель – дойти до суда, на мировую пойти не готов»

сегодня, 10:52

Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший полузащитник сборной России Роман Широков во время матча любительских команд, рассказал, что не готов пойти на мировую с экс-футболистом.

Цель – дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдет. Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ [Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений].

Готов ли я пойти на мировую с Широковым? Думаю, что нет.

Связывался ли со мной кто-то из его представителей? В тот же день то ли с одного, то ли с двух номеров писали якобы знакомые или друзья Романа о том, что очень хотели бы со мной поговорить, готовы подъехать в любое место и решить данный вопрос. После этого ничего не было.

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berda2003
berda2003
сегодня в 11:46
конечно, у ромы характер 16ной, любит умничать, корчить из себя всезнайку, вот и получит по заслугам ...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:43
Широкова нужно взбодрить.
морозз
морозз
сегодня в 11:41
Посадить не посадят а вот нервов помотают изрядно! Заслужил Роман!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:32
В суде примерятся скорее всего, но всё будет зависеть от финансов.
beefs
beefs
сегодня в 11:31
Суд должен решить степень вины и если она есть (а она есть) - наказать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:28
Как говорил Жеглов "Вор должен сидеть в тюрьме"
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 11:25
Молодец!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:21
Да ничего не будет видно люлей отхватил за дело.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:18
Цель поставлена удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:08
Смотря скока предложат...
Константин Белых
Константин Белых ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 11:06
А кто за ним стоит? Кому он сейчас на куй нужен? Кроме своего кошелька? Кокошку и то показательно закрыли. Впрягаться за него в открытую никто ни рискнет.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:05
Все правильно...наказание должно быть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:59
Что общего у Дзюбы и Широкова? Оба распускают руки! 🤣🤣🤣🤣
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:57, ред.
интересно кто же тебя поддерживает и спонсирует что ты такой непримиримо-борзый?))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:53
Уважение этому человеку. Не каждый пойдет против Широкова, учитывая, кто стоит за его спиной. Позор Питеру.
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