Избитый Широковым арбитр: «Цель – дойти до суда, на мировую пойти не готов»

Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший полузащитник сборной России во время матча любительских команд, рассказал, что не готов пойти на мировую с экс-футболистом.

Цель – дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдет. Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ [Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из хулиганских побуждений].

Готов ли я пойти на мировую с Широковым? Думаю, что нет.

Связывался ли со мной кто-то из его представителей? В тот же день то ли с одного, то ли с двух номеров писали якобы знакомые или друзья Романа о том, что очень хотели бы со мной поговорить, готовы подъехать в любое место и решить данный вопрос. После этого ничего не было.