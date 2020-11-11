Адвокат «Наполи»: «Клуб наотрез отвергает решение по матчу с „Ювентусом“»

Адвокат «Наполи» Маттиа Грассани заявил, что клуб продолжит работу над апелляцией по решению Итальянской федерации футбола относительно несостоявшегося матча Серии А с «Ювентусом». С «Наполи» было снято одно очко за неявку на матч против «Ювентуса» в Турине 4 октября.

Это чрезвычайно суровое решение, необычайно суровое, которое «Наполи» отвергает наотрез.

Это вызывает большое разочарование, потому что мы думали, что предоставили доказательства, чтобы убедить судей, что «Наполи» не отказывался играть в матче, а скорее не мог его играть. Из приведенных рассуждений вытекает явная несправедливость, которая заставляет всех в Неаполе возмущаться, от президента Аурелио Де Лаурентиса до сотрудников клуба.

У «Наполи» не было другого выбора в те сумасшедшие часы, предшествовавшие игре, так как мы имели в своих руках приказы от двух местных органов здравоохранения и регионального собрания Кампаньи, которые запрещали нам выезжать на матч.

«Наполи» никогда не сдастся. Это решение оскорбляет нас, и мы подадим апелляцию на третий уровень судебной системы.