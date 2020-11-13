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Эриксен: «Не о таком я мечтал, переходя в „Интер“. Странная ситуация»

сегодня, 07:11

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен признался, что недоволен своим положением в команде Антонио Конте.

Это не то, о чём я мечтал [когда переходил в «Интер»]. Все футболисты хотят играть как можно больше, но это тренер принимает решение о том, кто должен выйти на поле.

Странная ситуация. Болельщики хотят, чтобы я играл чаще, как и я, но у тренера свои мысли на этот счёт, и как игрок я должен это уважать.

Я сконцентрирован на своей игре. А когда трансферное окно откроется, мы посмотрим, что будет дальше.

Ранее легендарный датский футболист Микаэль Лаудруп отметил, что не верит в то, что Эриксен не подходит для итальянского футбола.

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