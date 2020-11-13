Эриксен: «Не о таком я мечтал, переходя в „Интер“. Странная ситуация»

Полузащитник «Интера» признался, что недоволен своим положением в команде .

Это не то, о чём я мечтал [когда переходил в «Интер»]. Все футболисты хотят играть как можно больше, но это тренер принимает решение о том, кто должен выйти на поле.

Странная ситуация. Болельщики хотят, чтобы я играл чаще, как и я, но у тренера свои мысли на этот счёт, и как игрок я должен это уважать.

Я сконцентрирован на своей игре. А когда трансферное окно откроется, мы посмотрим, что будет дальше.