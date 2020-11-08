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Черчесов поддержал Дзюбу в телефонном разговоре

сегодня, 14:40

Капитан сборной России Артём Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов поговорили по телефону перед решением вывести Артёма из состава сборной, сообщает источник.

«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — сообщается в источнике.

Напомним, что вечером 7 ноября в Сети появилось интимное видео с участием человека, похожего на Дзюбу.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 16:55
Он и в футболе дро4ит, а не играет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:49
Мне кажется, это закономерно. Ведь игра Дзюбы в последнее время, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Однако, ни из старта Зенита, ни из старта сборной его убирать не захотели, и это незакономерно. И тут Артемка решил побаловаться виртиком) Как видно на видео, снимал он себе сам, при этом теребонькая и делая игривые движения языком, будто пытается ублажить девушку. Вот шалунья и слила в сеть видео, ведь для него самого пиар-ход это сомнительный. Спасибо, Высшие силы!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:47
Ну еще бы! Сильно ему не журил) Такое может себе позволить почти каждый мужчина:)
Лакшери
Лакшери
сегодня в 16:44
Ура. Из Сборной ушёл, так глядишь и из Зенита уберут))) не удивлюсь если свои его взломали и выложили чтоб повод был от него отделаться, ура!!! Др04и Дзюба сколько угодно, только в футбол не играй.
свинина
свинина
сегодня в 16:18
Русские еще что то про распущеную европу говорят, мол как так можно???? А герой нации, капитан сборной россии, золоной генофонд страны, такое публично мочит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:13
В Черчесове и Дзюбе течёт спартаковская кровь, друг друга не бросают!
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 16:10
Пусть JerkOff поддержит.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:06
А как он его поддержал интересно?!
Типа "ничего страшного, я тоже часто так делаю"?
RIR68
RIR68
сегодня в 16:06
пристрелите меня. я не понимаю, как имея столько бабла, можно заниматься 74ловом? да тебя, капитан сборной, пол питера осчастливет.
Dmitry Lipnitsky
Dmitry Lipnitsky
сегодня в 16:06
можно подумать можно подумать...
Заполярный
Заполярный
сегодня в 16:04
А чего уже ноги не держат, падает. Как то странно, работает языком, а ноги отказывают.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:00
Стас попросил наполнить банку экскапитана за пацанов
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:41
Два сапога пара, обоих гнать надо
Брулин
Брулин
сегодня в 15:40
Не только тренер сборной России, но все остальные жители планеты выражают поддержку Дзюбе. Это самое массовое движение "Me Too" в истории
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:39
А он еще болельщиков пару недель назад учил, как болеть надо... А мы в отличии от многих российских паспортеров-футболеров не за деньги, а за правду болеем!)
rusl78
rusl78
сегодня в 15:34
А если баран будет не против?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:33
Поддержал рукой
ДСА
ДСА
сегодня в 15:31
Зачах Артёмка.
Tostao
Tostao
сегодня в 15:31
Дзюба - анфант террибль российского футбола. Полный и многочисленных перечень прегрешений вы знаете... там и воровство и стукачество и оскорбления и т. д.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:28
Черчес не хочет, чтобы в сборной гоняли лысого
Twisted
Twisted
сегодня в 15:28
А если Дзуба барана изнасилует на видео его тоже тренер поддерживать будет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:27
Да врут они,он ему даже не звонил!
Schaytan
Schaytan
сегодня в 15:25
Астанавитесь, я не могу перестать орать😆
Cat01
Cat01
сегодня в 15:23
Посмотрим скажется ли это на результате
kolpino08
kolpino08
сегодня в 15:21
Поддержка заключалась в словах: ну ты и деби.. Артем!
leopit
leopit
сегодня в 15:20
Ничего страшного,подстрижёт волосы с ладошек и снова в бой-за Россию!
Верг
Верг
сегодня в 15:20
Поддержал за левую или правую руку?
Tostao
Tostao
сегодня в 15:17
Дзюба- Станислав Саламыч! А вы любили когда-нибудь? "
Черчесов - Как я тебя понимаю!!!
alex074
alex074
сегодня в 15:15
Черчесов сказал: "Артёмка, правильно готовишься к матчам, соблюдаешь предигровой режим. Но тут потратил много сил. Отдохни чуток."
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:14
Как стало известно «Базе», Артём Дзюба был готов к появлению этого видео — несколько недель назад телефон футболиста взломали.

Сразу после взлома Артём почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот вчера вечером видео было слито в сеть.
Из "Мутко против"
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