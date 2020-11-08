Черчесов поддержал Дзюбу в телефонном разговоре

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сегодня, 14:40

Капитан сборной России и главный тренер команды поговорили по телефону перед решением вывести Артёма из состава сборной, сообщает источник.

«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — сообщается в источнике.

Напомним, что вечером 7 ноября в Сети появилось интимное видео с участием человека, похожего на Дзюбу.