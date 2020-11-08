Черчесов поддержал Дзюбу в телефонном разговоре

Капитан сборной России Артём Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов поговорили по телефону перед решением вывести Артёма из состава сборной, сообщает источник.
«Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — сообщается в источнике.
Напомним, что вечером 7 ноября в Сети появилось интимное видео с участием человека, похожего на Дзюбу.
Типа "ничего страшного, я тоже часто так делаю"?
Типа "ничего страшного, я тоже часто так делаю"?
Черчесов - Как я тебя понимаю!!!
Черчесов - Как я тебя понимаю!!!
Сразу после взлома Артём почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот вчера вечером видео было слито в сеть.
Из "Мутко против"
Сразу после взлома Артём почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот вчера вечером видео было слито в сеть.
Из "Мутко против"