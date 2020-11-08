Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Ранее в Сети появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.
Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.
Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.
На всей планете рукоблудят!
Хотел Артёмка просто снять,
Как он умеет отдыхать!
За столько матчей он устал,
Пришёл домой и стресс свой снял.
Не знал, что хакер всё взломал,
И всё народу показал!
Простите Вы Артёмку, люди,
Ведь вся планета рукоблудит!
Откуда ж мог Артёмка знать,
Что могут чат "Азмун" взломать?
На всей планете рукоблудят!
Хотел Артёмка просто снять,
Как он умеет отдыхать!
За столько матчей он устал,
Пришёл домой и стресс свой снял.
Не знал, что хакер всё взломал,
И всё народу показал!
Простите Вы Артёмку, люди,
Ведь вся планета рукоблудит!
Откуда ж мог Артёмка знать,
Что могут чат "Азмун" взломать?
"Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челлендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете накалились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть *******
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не ******* так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них",
"Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челлендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете накалились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть *******
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не ******* так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них",
Нас не заманишь титькой мясистой
И не притянешь девственной плевой
Кончил правой, работай левой!!!
Нас не заманишь титькой мясистой
И не притянешь девственной плевой
Кончил правой, работай левой!!!
Если вы понимаете о чём я
Если вы понимаете о чём я
"Несколько недель назад телефон спортсмена взломали неизвестные. Футболист тогда попытался принять меры предосторожности и поспешил "почистить" телефон, но было поздно - взломщики успели скачать все содержимое, включая частные видеозаписи."
"Несколько недель назад телефон спортсмена взломали неизвестные. Футболист тогда попытался принять меры предосторожности и поспешил "почистить" телефон, но было поздно - взломщики успели скачать все содержимое, включая частные видеозаписи."
Фу
Фу