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Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео

сегодня, 14:12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи. Ранее в Сети появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу.

Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 17:12
Многие люди так реагируют на чернуху и ещё какое-какую "нуху", к сожалению.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:08, ред.
Какой же скудный умишко надо иметь, чтобы ЭТО снимать на камеру. Накрылся бы одеялом... Вот с какой целью он это снимал ? На память, чтобы похвалиться перед кем-то, чтобы затем воспользоваться " в личных целях " ...? Так как нам сие неизвестно, предлагаю корреспондентам достать г-на Дзюбу хоть из-под земли и задать ему этот сакраментальный вопрос. А заодно поинтересоваться у Артёмки, что же у него за месиво в черепной коробке, так как мозгами там и не пахнет. Если он откажется отвечать, усыпите его и отвезите на рентген, а затем опубликуйте результаты исследования для ознакомления общественности. А если серьёзно, хотелось бы, чтобы эта фигура больше не появлялась ни в форме "Зенита", ни тем более сборной. Поверьте, болельщик от этого ничего не потеряет.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 17:02
Гнать его ссаными тряпками
SoloZone
SoloZone
сегодня в 17:00
Не приставайте к Дзюбе, люди!
На всей планете рукоблудят!
Хотел Артёмка просто снять,
Как он умеет отдыхать!

За столько матчей он устал,
Пришёл домой и стресс свой снял.
Не знал, что хакер всё взломал,
И всё народу показал!

Простите Вы Артёмку, люди,
Ведь вся планета рукоблудит!
Откуда ж мог Артёмка знать,
Что могут чат "Азмун" взломать?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 16:52
А что клоун Медведев молчит?! Выдал бы какой-нибудь перл очередной!)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 16:51
ну не знаю, на видеоповторе конкретных доказательств нет) остается только догадываться
Groove000
Groove000
сегодня в 16:50
Соккер, а вы что, не уверены, что это был Дзюба? Он закрыл комменты в инсте, его не вызовут в сборную, а Черчесов говорит о необходимости максимальной концентрации. Что еще вам надо?
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 16:45
дзюбу исключили за игру рукой
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 16:38
Хорошо что не додумался видео снять с ногой в одном месте ,как у Панина.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 16:31
Ай да Артёмка!!! нашёл всё-таки выход не играть в тяжёлом для себя графике матчей, да и напряжение снял😆😂🤣 как бы из трубы не погнали теперь капитана сборной России по футболу😀
bsww
bsww
сегодня в 16:30
А сказать "ла кукараче", что устал и хочешь отдохнуть нельзя, раз в клубе отдых не дают?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 16:29
Это начало пути к забвению.Зелёный свет зажёгся.
Martini_1987
Martini_1987 ответ Martini_1987 (раскрыть)
сегодня в 16:28
Говорят Черчесов звонил ему, поддержал его. Интересно, а есть видео, где главный тренер поддерживает нашего героя.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 16:22
"С человеком похожем на Дзюбу" пхахаха
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:20
Шнуров оценил:
"Кто там *** на камеру полощет?
Дзюба, что ли? Это просто гранд.
Он случайно сделал челлендж мощный,
Капитанам остальных команд!
В интернете накалились страсти.
Что футбольные смотреть нам матчи?
Ща посмотрим, кто там есть *******
И членов в сборную назначим.
Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас кончено лих!
Коль не ******* так хоть подрочат,
Так чтоб стыдно не было за них",
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 16:17
Мы Дзюбаисты народ плечистый
Нас не заманишь титькой мясистой
И не притянешь девственной плевой
Кончил правой, работай левой!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 16:13
Таким образом Артём Дзюба,капитан сборной России своими руками убрал себя из главной команда страны
Если вы понимаете о чём я
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 16:13
Думаю нас ожидает еще много интересных видео!
"Несколько недель назад телефон спортсмена взломали неизвестные. Футболист тогда попытался принять меры предосторожности и поспешил "почистить" телефон, но было поздно - взломщики успели скачать все содержимое, включая частные видеозаписи."
Медив
Медив
сегодня в 16:08
Лол. Все так резко запаниковали, когда узнали что Дзюба снимает свой интим... Интересно, с чего бы вдруг?
AMT
AMT
сегодня в 16:07
зачем 74ть, позвал бы азмуна
Rattlehead
Rattlehead ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:58
Как чему? Учили работать не покладая рук)
Мяyчело
Мяyчело ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 15:56
а причем тут "спартаковское воспитание"? академия что-ли воспитывает? воспитывают родители в первую очередь,но этот судя по всему от природы с башкой не дружит. все помнят как вы его восхваляли,за его голы,подколки в сторону спартака,и то какой федун лопух,что такого игрока потерял.вот теперь и расхлёбывайте за все грешки вашего капитана-голубого льва.он уже давно игрок зенита,более того - капитан,и краснеть за него будут(что и делают) фанаты зенита,а не какое то :"спартаковское воспитание".
_Философ_
_Философ_
сегодня в 15:55
Просто дзюба решил бросить футбол и сделать блесящую карьеру в серьезных немецких фильмах
lobsterdam
lobsterdam ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 15:53
Руко-водителем? Занятно!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 15:49
18 лет в Спартаке Дзюбу учили футболу, в Зените 5 лет черт знает чему!!!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 15:48
О как быстро переобуваетесь!) А не ты ли с товарищами рассказывал всем нам тут что "Дзюбу отучили в Зените от Спартаковских привычек"?! Теперь питерские "привычки" вся страна знает!))) Напомни чем Дзюба "прославился" в Спартаке за 18 лет?! А вот про 5-и летнюю карьеру в зените можешь не рассказывать!!!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 15:44, ред.
Все думали, от чего Дзюба еле ползает по полю? А вон оно чего, Михалыч! Его после рукоблудий в сон клонит ))
LOpp
LOpp
сегодня в 15:44
Даже умудрился королеву подставить.

rusl78
rusl78 ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 15:43
К черту подробности
Фу
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 15:43
У Дзюбы с Пниным хороший дует получится)))))
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