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Юран: «В России в футболе разбираются абсолютно все, кроме тренеров»

вчера, 09:41

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о специфике работы тренером в российских клубах.

Для меня, как тренера, на первом месте стоит комфортность работы. Она заключается в том, что ты полностью погружен в тренировочный процесс, отвечаешь за спортивную составляющую и никто тебе не подсказывает, что ты должен делать.

К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать. Или еще лучше, когда привозят футболиста, с которым подписали контракт, а ты об этом вообще ничего не знаешь. Спрашиваешь, зачем купили, на какую позицию, что он должен делать на поле. Говорят, ну, он просто хороший футболист, занимайся с ним, ты же тренер.

Доходит до того, что мне пришлось в «Шиннике» положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете в футболе.

Отметим, что Юран выиграл 6 из 7 матчей после назначения в «СКА-Хабаровск».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
вчера в 21:38
Нам остаётся только завидовать. Путинская система на такое не способна. Главная задача властьимущих - максимально вывезти из страны прибыли, т.к. в будующее этой страны они не верят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:48
Ну ты ещё скажи ,что уровень нашего футбола выше ,чем в Европе ,благодаря таким тренерам ,как Юран ,Парфёнов ,Шалимов ,Федотов и т.д и т.п .)))
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 18:44
У нас не только в футболе все разбираются, но и во внешней политике США.
В футболе во всем виноват тренер, а во внешней политике- Госдеп. Чего тут непонятно?
Indian
Indian
вчера в 17:39
Тут рифма подоспела: Юран-баран
trimetil
trimetil
вчера в 17:32
Из цикла - сперва добейся.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:20
Я помню Смолов примерно в таком же ключе отзывался о тех, кто критикует футболистов) А ты сам выйди на условным матч главным тренером, и посмотрим, что ты сделаешь! Все правильно, Сергей.
альсато
альсато
вчера в 16:17
Золотые слова: ":У нас ВСЕ знают как играть нужно в футбол..., но при этом-НИКТО не умеет в него играть!")))))))....болтуны.....
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:13
Леха!...а ты вот сначала выиграй у СКА Хабаровск, а затем уже про разницы говори!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:26
Да нет, разбираются, только почему-то команды под руководством многих из них влачат такое же жалкое существование, как и до их прихода.
andrefino13
andrefino13 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
вчера в 15:17
Было такое.И делалось на уровне правительства Германии,при полной поддержке и помощи,что было удивительно и завидно.Результат Германия получила очень быстро и крайне качественный.
Red blu
Red blu
вчера в 14:27
В футболе разбираются все, а сборная проигрывает.
амурец
амурец
вчера в 14:24
вот тут Юран прав, в футболе в России разбираются все к сожалению кроме главного тренера сборной
Grizzzly
Grizzzly
вчера в 14:21
Юран не прав.
Чего он, как тренер, "работающий в комфорте", добился? Создал хоть одну значимую команду, чтобы судить по себе?!
Россияне последний раз играли в футбол в 2008г при Хиддинке. Тренер знал футбол, ставил игру, поднимал менталитет игрокам. Они не боялись мяча или соперника, оттого и в Европу некоторые уехали.
А этим, ничего не надо, у тренера установка при выходе на поле: "не обос****сь!" после которой, молодые делают пас в пол поля на своего вратаря, лишь бы не созидать.

И проблема уже давно и больше чем кажется. Если вам нравилась игра сборной на ЧМ, мои соболезнования. Результаты работы смотрите в Еврокубках и последних результатах сборной.
Перспективные игроки есть, но менталитета - нет.
Footbolista
Footbolista ответ NEADEKVAT (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
Я же и пишу...самая богатая страна в Европе)...а где результат то?)...0:6...
Из этого топового коммента сам хоть слово написал?)...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:15
Слишком эмоциональный на поле и за.)
pomor45
pomor45
вчера в 14:02
Юран, зачем же нанимаешься на работу к такому руководству? Если уж нанялся, то стоит ли пенять? Как говорится, взялся за гуж не говори, что не дюж.
djo11
djo11
вчера в 13:15
есть правда в его словах) но есть и другая правда, когда смотришь на бездарность как тренера в персоне черчесова!!! дураку понятно что он ни в тактике, ни в составе, ни в разговорном жанре(давая интервью) вообще ничего не понимает!!! смотришь на него и ощущение что он только что с гор спустился и начал сборной руководить) абрек какой то, которому баранов надо пасти, а не тренировать!!! тем более сборную
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 12:48
После провального чемпионата Европы 2000 года, когда сборная команды Германии набрала одно очко в группе после трех игр и забила один гол, все понимали, что нужно что-то менять. Немецкий футбольный союз разработал программу по развитию молодых, перспективных и талантливых футболистов – Talentforderung.

Открыв около 400 тренировочных и спортивных центров, наняв порядка 1000 скаутов, которые ежегодно следят и просматривают по 15-16 тысяч молодых и перспективных ребят, обязав клубы обеих бундеслиг открыть футбольные академии и построить минимум по 3-4 тренировочных поля, руководители немецкого футбола вступили в новую эпоху.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 12:45
Ну систему он показал правильно! Хозяин клуба сказал - тренер сделал, если нет то пня под зад. Если привез кучу навоза и сказал что это футболист - будь добр собери его с пола, засыпь в тачку и поставь на поле!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:16
Юран - алкаш, может и правду-матку высказать по пьяни !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:14
А зачем руководству свисток ?
Анд-м
Анд-м
вчера в 12:08
Все по делу сказал. Тренер он хороший, но любит говорить правду в глаза из-за это и не усиливается долго на одном месте
neukomm
neukomm
вчера в 12:06, ред.
Ооо, а я помню как скулил обиженно Юран, что какого-то там немецкого тренерешку Спартак взял, когда вот он я Юран, я здесь, возьмите меня! А по трансферам - может он забыл, что тренер, а не менеджер, тогда пусть смотрит в контракте, занимается ли он покупкой игроков? И ещё что заметно - почти у всех бывших спартаковских игроков очень завышенное ЧСВ.
Брулин
Брулин
вчера в 11:49
Если бы главные тренеры общались с публикой, описывали и мотивировали свои решения, то их бы и ругали меньше и сопереживали больше. А так, они закрылись, делают хоккейные замены вратарей и конечно их никто не понимает... И все ругают.
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 11:42
Господин Юран, Вы видимо не знали, Либо забыли, ЧТО ФУТБОЛ В СССР, РОССИИ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ НАРОДНОЙ ИГРОЙ!!!!!
particular
particular
вчера в 11:36
За комфорт надо платить... Не всем же в МС или в Барсе с секундомером и свистком дефилировать по газону..:))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:31
Характер у Юрана неуживчивый, всегда проблемы ищет, но результат даёт.
Footbolista
Footbolista
вчера в 11:26
В России всегда найдется человек, который абсолютно во всем разбирается...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:25
Юран говорит всё что думает и режет правду-матку в глаза. Многим руководителям это не нравится. Посмотрим сколько он продержится в Хабаровске
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:14
Да и тренеры так разбираются хоть стой хоть падай пример Гунько.
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