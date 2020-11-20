Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»

Экс-полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Дерби — это всегда очень интересно. И «Спартак» сейчас идёт неплохо, и «Динамо» в последнее время набирает очки. Плюс-минус в турнирной таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, это будет захватывающая игра. «Спартак», наверное, более ровно играет, и с самого начала чемпионата идёт в лидирующей группе. С «Уралом», правда, в последнем туре 2:2 сыграли. Если бы не это, могли бы первое-второе места делить. «Динамо» же в последних трёх матчах после смены тренера выигрывает: и «Сочи», и «Локомотив» победили, и непростая игра с «Тамбовом» была, где добились максимального результата.

Кого считаю фаворитом? Никого. Моё мнение, шансы 50 на 50. Повторюсь, жду захватывающей игры. Атакующей игры. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить.