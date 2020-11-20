ГлавнаяНовости

Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»

сегодня, 06:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Дерби — это всегда очень интересно. И «Спартак» сейчас идёт неплохо, и «Динамо» в последнее время набирает очки. Плюс-минус в турнирной таблице разница сейчас небольшая: команды соседствуют. Думаю, это будет захватывающая игра. «Спартак», наверное, более ровно играет, и с самого начала чемпионата идёт в лидирующей группе. С «Уралом», правда, в последнем туре 2:2 сыграли. Если бы не это, могли бы первое-второе места делить. «Динамо» же в последних трёх матчах после смены тренера выигрывает: и «Сочи», и «Локомотив» победили, и непростая игра с «Тамбовом» была, где добились максимального результата.

Кого считаю фаворитом? Никого. Моё мнение, шансы 50 на 50. Повторюсь, жду захватывающей игры. Атакующей игры. Мне кажется, обязательно увидим голы. Думаю, и те и другие должны забить.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии8
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии9
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии10
Кечинов: «Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной России»
Сегодня, 01:20 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:53
Удачи Спартаку, уверен матч будет сложнейший
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:08
Реально интересный матч намечается.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:12
Ничейка проглядывается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:38
Поставлю на Динамо!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:34
Короче результативная ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100