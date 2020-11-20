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Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»

вчера, 08:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов порассуждал о предстоящем матче 15-го тура РПЛ, в котором красно-белые дома сыграют с «Динамо».

Достаточно игроков отсутствовало в составах обеих команд, разъезжались футболисты по сборным. У «Спартака» это и Ларссон, и Зобнин, и Максименко, и Джикия, и Соболев. У двоих последних сейчас еще есть проблемы со здоровьем. Не знаю, будут ли они готовы к дерби. У «Динамо» тоже многие уезжали: Фомин, Лесовой, Евгеньев, Н’Жи. Шиманьски играл за Польшу, но против «Спартака» он не выйдет из-за дисквалификации. Я веду к тому, что вряд ли стоит нам ждать оптимального футбола от команд.

Вообще, тренеру «Динамо» Шварцу должно быть обидно. Вроде команда заиграла, разгромили «Локомотив» 5:1, а здесь пауза началась. Совсем она не к месту. В то же время было время, чтобы еще раз проговорить какие-то свои идеи, поработать с молодыми футболистами, которых много под динамовской основой.

«Спартак» не очень здорово выглядел перед паузой, особенно в обороне было много проблем. На мой взгляд, его нельзя называть фаворитом в этой встрече. «Динамо» в последнее время выглядело симпатичнее. Но матч будет сложным для обеих команд. Достаточно холодно будет, мяч дубовый. Созидать будет сложно и тем, и другим.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:45
Какая разница, кто как выглядел-с лица воду не пить)))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:53
посмотрим))) дельняк катать точно не будут)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 11:02
Про Брюгге согласен. По остальному спорить не буду, патамушта бесперспективняк...
DEIVID
DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:55, ред.
Вы дома с Брюгге обо...лись.

Зенит мало того, что только 1 очко набрал, так ещё и игры абсолютно нет. Что за дрянь в Дортмунде была??? Весь матч на своей половине поля сидели. Кое-как один момент создали. Ни футбола, ни очков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 10:46
Убедительность очков не добавляет. А Зенит в своей группе "послабее" проиграл лишь Брюгге, и то из-за ошибки в конце матча. С Боруссией никто и не ждал победы.
Что касается Локо, то у него там Зальцбург тоже далеко не монстр, а лишь ничейка...
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:13
Егор! Знает, что говорит...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 10:11
Динамо в последнее время выглядело симпатичнее, могут и наказать мясных.
makkie
makkie
вчера в 09:30
Мы и не девушек выбираем, кто симпатичнее...
Футбол часто прагматичен, порядок бьёт класс, андердоги крутят хвосты фаворитам.
Ну и дерби есть дерби. Ждём хорошего матча!
ДСА
ДСА
вчера в 09:26
Кто выше в таблице, тот и симпатичнее.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:20
Я думаю к вашим это тоже относится. Без обид.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:20
Зеркало иногда врет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:09
Будет забег пешеходов.
DEIVID
DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:08
ЛОКО в куда более тяжёлой группе смотрится гораздо убедительнее Зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DEIVID (раскрыть)
вчера в 09:06
А у нас есть кто-то "какой" в еврокубках? Или Спартак там отжигал? Дак мне помнятся только игры с суровыми киприотами да греками...
DEIVID
DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:02
Поэтому Зенит и никакой в ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Спартак симпатичный только когда судьи "правильные"...
Gahi
Gahi
вчера в 08:57
Главное чтобы не останавливались на достигнутом.
beefs
beefs
вчера в 08:56
игра рассудит кто симпатичнее...
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