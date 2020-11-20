Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили после разгромного поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций высказал своё мнение об игроках российской команды , и .

Я огорчён тем, что у нас никак не может стабилизироваться команда. Никак не могут создать линию полузащиты и определиться, кто лучший нападающий на сегодняшний день. Фигура Антона Заболотного не соответствует уровню сборной России. Он совсем не эффективен. Нужно искать более достойную кандидатуру.

Александр Соболев — это мальчик-талант. Несмотря на то что он длинный и рослый, он очень пластичный, он легко перестраивается в процессе игры, хорошо чувствует мячик, умеет правильно открываться и в целом играет прилично. Его навыки могли бы вчера помочь сборной России. Нынешний центральный форвард (Заболотный), пусть он на меня не обижается, немного дубоватый.