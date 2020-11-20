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Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»

сегодня, 02:22
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили после разгромного поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций высказал своё мнение об игроках российской команды Антоне Заболотном, Александре Соболеве и Георгие Джикии.

Я огорчён тем, что у нас никак не может стабилизироваться команда. Никак не могут создать линию полузащиты и определиться, кто лучший нападающий на сегодняшний день. Фигура Антона Заболотного не соответствует уровню сборной России. Он совсем не эффективен. Нужно искать более достойную кандидатуру.

Александр Соболев — это мальчик-талант. Несмотря на то что он длинный и рослый, он очень пластичный, он легко перестраивается в процессе игры, хорошо чувствует мячик, умеет правильно открываться и в целом играет прилично. Его навыки могли бы вчера помочь сборной России. Нынешний центральный форвард (Заболотный), пусть он на меня не обижается, немного дубоватый.

Очень большие промахи в обороне на сегодняшний день. Я очень уважаю Георгия Джикию, знаю, что его любят болельщики и представители СМИ, но он не имеет право оголять свою зону, оставлять в сумбурном состоянии защитников. Взаимодействие, страховка полностью отсутствуют. Возникает ощущение, словно каждый защитник играет в свою игру.

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 08:13
Причем здесь сам Анзор? Речь идёт о других людях
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:41
Все великие футболисты иногда ошибаются!))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 07:02
В России продолжается незаконная вырубка леса!!!
Некоторым деревяшкам посчастливилось убежать и оказаться в футболе!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:51
Других у нас к сожалению нет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:37
Всё по делу! Ветераны иногда попадают в цель).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:24
Анзор сам дубоватый но в принципе он прав.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:49
Про Заболотного мягко сказано.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 02:47
Его черчесов в основу ставит, а он даже манекен не может обвести.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:27
Хоть один нашелся, кто правильно Тошу охарактеризовал.
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