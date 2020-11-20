Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от 15-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб сыграет с «Ахматом», а армейцы встретятся с «Сочи».
Для питерцев это крайне непростой выезд с учётом того, какие результаты в последнее время демонстрирует «Ахмат». Сейчас команда Семака утратила лидерство и сделает всё, чтобы вернуться наверх. Но очень многое будет зависеть от того, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись сборники. Всё-таки отыграть три выездных матча за неделю в составе национальной команды не так просто.
Сейчас лёгких матчей ни для кого не бывает. И армейцам будет тяжело. Тем более они лидеры, а на лидеров всегда настраиваются по-особому. Удержать первое место тяжелее, чем забраться на него. Особенно если к тебе приезжает такой соперник, как «Сочи», который очень хорош в нынешнем сезоне и показывает качественный футбол даже после травмы своего лидера Кристиана Нобоа. Этот матч — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА.