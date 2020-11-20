Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА поделился ожиданиями от 15-го тура РПЛ , в котором петербургский клуб сыграет с «Ахматом», а армейцы встретятся с «Сочи».

Для питерцев это крайне непростой выезд с учётом того, какие результаты в последнее время демонстрирует «Ахмат». Сейчас команда Семака утратила лидерство и сделает всё, чтобы вернуться наверх. Но очень многое будет зависеть от того, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись сборники. Всё-таки отыграть три выездных матча за неделю в составе национальной команды не так просто.