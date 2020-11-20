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Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»

сегодня, 03:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи22.11.2020 в 14:00 Не начался

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от 15-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб сыграет с «Ахматом», а армейцы встретятся с «Сочи».

Для питерцев это крайне непростой выезд с учётом того, какие результаты в последнее время демонстрирует «Ахмат». Сейчас команда Семака утратила лидерство и сделает всё, чтобы вернуться наверх. Но очень многое будет зависеть от того, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись сборники. Всё-таки отыграть три выездных матча за неделю в составе национальной команды не так просто.

Сейчас лёгких матчей ни для кого не бывает. И армейцам будет тяжело. Тем более они лидеры, а на лидеров всегда настраиваются по-особому. Удержать первое место тяжелее, чем забраться на него. Особенно если к тебе приезжает такой соперник, как «Сочи», который очень хорош в нынешнем сезоне и показывает качественный футбол даже после травмы своего лидера Кристиана Нобоа. Этот матч — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА.

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Все комментарии
mensk
mensk
сегодня в 08:51
Рассказ про Сочи - банальность, а здесь нужно учесть матч на КЕ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:56
Очень непростой матч нас ждет.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:52
После, усталые, проиграют Фейеноорду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:39
соперник мотивирован судьи заряжены))))))хватит ныть играйте))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:17
Первая игра после сборов сборников всегда непредсказуемы не случайно тренеры неохотоно отпускают своих в сборную.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:24
Заруба будет во всех матчах.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:09
Нужна победа коняшкам
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:21
Игры будут интересные. Пожелаем побед Сочи и Ахмату
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:51
Соперники для лидеров очень серьёзные.
beefs
beefs
сегодня в 03:43
Сочи будет заточен на победу...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:31
Сочи стал серьёзным клубом
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