Гаврилов: «В кои-то веки на „Спартак“ и „Динамо“ смотришь без содрогания»

Экс-игрок московского «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем дерби между командами в рамках 15-го тура РПЛ .

Интересное противостояние — в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания. Хотя до идеала им ещё далеко. «Спартак» постоянно трясёт — может выдать как отличную, так и посредственную игру. «Динамо» вроде набрало ход, но это было ожидаемо — приход нового тренера обычно встряхивает коллектив. Но вопрос, не притормозит ли команда после перерыва? Тем более у обоих соперников из сборных приедут люди. Неизвестно, в каком они состоянии. Хотя для тех, кто провалился в Сербии, сейчас вообще будет такой тур, когда надо пытаться реабилитироваться перед зрителями. Будет довольно увлекательное дерби. Особенно интригует то, что обе команды располагаются вверху таблицы, чего давно не было.