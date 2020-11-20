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Гаврилов: «В кои-то веки на „Спартак“ и „Динамо“ смотришь без содрогания»

сегодня, 02:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-игрок московского «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем дерби между командами в рамках 15-го тура РПЛ.

Интересное противостояние — в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания. Хотя до идеала им ещё далеко. «Спартак» постоянно трясёт — может выдать как отличную, так и посредственную игру. «Динамо» вроде набрало ход, но это было ожидаемо — приход нового тренера обычно встряхивает коллектив. Но вопрос, не притормозит ли команда после перерыва? Тем более у обоих соперников из сборных приедут люди. Неизвестно, в каком они состоянии. Хотя для тех, кто провалился в Сербии, сейчас вообще будет такой тур, когда надо пытаться реабилитироваться перед зрителями. Будет довольно увлекательное дерби. Особенно интригует то, что обе команды располагаются вверху таблицы, чего давно не было.

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» обслужит арбитр Сергей Иванов.

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nubom
nubom
сегодня в 07:01
Это было недавно...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:19
Как всегда за Динамо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:11
Хотелось бы увидеть хороший матч.
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Игра тура
beefs
beefs
сегодня в 05:31
Интересно будет посмотреть на противостояние...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:04
Это было давно.
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