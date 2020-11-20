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Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»

сегодня, 06:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.03.2021 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущих результатах «железнодорожников» в чемпионате России и предстоящей встрече московского клуба с «Арсеналом».

Все последние результаты «железнодорожников» в чемпионате вызывают тревогу. Особенно удручает разгром от «Динамо». Но самое тяжёлое — это то, что команда очень слабо играет с соперниками из низов таблицы. Даже победы над «Тамбовом», «Химками» и «Уфой» дались очень тяжело. А уж про поражение от «Ротора» и вспоминать не хочется. Уверен, будет трудно и с «Арсеналом». Тем более туляков возглавил Парфёнов, который с «Тосно» и «Уралом» уже показал, как может отбирать очки у фаворитов.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 08:50
Кто сказал, что Локо фаворит?...
andre_can
andre_can
сегодня в 08:24
дак там играть то кому???
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:00
Локо и Краснодар сдали свои позиции и их место быстренько заняли Динамо и Сочи.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
У каждой команды бывает "черная" полоса....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:39
Всем сейчас трудно, время сейчас само по себе тревожное.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
А тревога, несомненно, возникла на пустом месте))).
Ох Вы хитрец! Ой Вы комик!(с)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
Как только пришёл Николич, так сразу началась тревога)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:53
Лишь бы в Лиге Чемпионов очки брали.
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