Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущих результатах «железнодорожников» в чемпионате России и предстоящей встрече московского клуба с «Арсеналом».

Все последние результаты «железнодорожников» в чемпионате вызывают тревогу. Особенно удручает разгром от «Динамо». Но самое тяжёлое — это то, что команда очень слабо играет с соперниками из низов таблицы. Даже победы над «Тамбовом», «Химками» и «Уфой» дались очень тяжело. А уж про поражение от «Ротора» и вспоминать не хочется. Уверен, будет трудно и с «Арсеналом». Тем более туляков возглавил Парфёнов, который с «Тосно» и «Уралом» уже показал, как может отбирать очки у фаворитов.