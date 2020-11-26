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Халк поругался с главным тренером ФК «Шанхай СИПГ»

сегодня, 00:28

Форвард ФК «Шанхай СИПГ» Халк повздорил с главным тренером команды Витором Перейрой. Бразилец был недоволен заменой в матче азиатской ЛЧ.

Уже в конце декабря Халк станет свободным агентом. На него претендуют «Порту» и «Палмейрас».

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Все комментарии
Vave666
Vave666 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Он был прекрасен как и Вагнер Лав! И наверное его время ушло, по прошествии стольких лет... но лидерские качества в футболе порой больше решают!
Если бы сейчас Лав пришёл в ЦСКА, разве Чалов не раскрылся бы с новой силой?
Можно только гадать...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:13
Вернётся доигрывать в Порто.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:11
Надоел Китай, пора сменить обстановку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:06
Нам бы его,в РПЛ!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:35, ред.
Поругался как-то слишком громко для этого действа, скорее выразил свое недовольство заменой.
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