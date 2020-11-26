Халк поругался с главным тренером ФК «Шанхай СИПГ»

Форвард ФК «Шанхай СИПГ» Халк повздорил с главным тренером команды Витором Перейрой. Бразилец был недоволен заменой в матче азиатской ЛЧ.
Уже в конце декабря Халк станет свободным агентом. На него претендуют «Порту» и «Палмейрас».
Hulk foi substituído por Ricardo Lopes aos 68’, mas não saiu nada contente e foi direto para o vestiário. pic.twitter.com/e0CS73kyAE— Leonardo (莱昂纳多) Hartung (@HartungLeo) November 25, 2020
Если бы сейчас Лав пришёл в ЦСКА, разве Чалов не раскрылся бы с новой силой?
Можно только гадать...
Если бы сейчас Лав пришёл в ЦСКА, разве Чалов не раскрылся бы с новой силой?
Можно только гадать...