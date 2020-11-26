Халк поругался с главным тренером ФК «Шанхай СИПГ»

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сегодня, 00:28

Форвард ФК «Шанхай СИПГ» Халк повздорил с главным тренером команды . Бразилец был недоволен заменой в матче азиатской ЛЧ .

Уже в конце декабря Халк станет свободным агентом. На него претендуют «Порту» и «Палмейрас».