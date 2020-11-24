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Гризманн прокомментировал критику экс-агента и дяди в адрес Месси

сегодня, 05:11

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал критические высказывания бывшего агента Эрика Олатса и своего дяди Эммануэля Лопеса в адрес капитана каталонского клуба Лионеля Месси. Олатс и Лопес отмечали большое влияние аргентинца в клубе, которое в итоге негативно сказывается на Гризманне.

Я прекратил отношения с ним (Прим. — с бывшим агентом) с того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришёл, после этого я прервал с ним отношения.

Он говорит [с журналистами], поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Но Лео [Месси] знает, что я уважаю и восхищаюсь им.

Что касается моего дяди, он не понимает, как устроен футбол. В итоге журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:58
Лео, клянусь, я не виноват!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:23
Все это отвлекает от футбола. Антуану нужно концентрироваться на футболе, учиться снова попадать с 3х метров в створ.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 09:51
Жесть. Чем они там занимаются? Кто что сказал.. Кто что подумал..
Мышиная возня вместо футбола.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:01
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 08:50
трус не играет в футбол
eleven LC
eleven LC
сегодня в 08:40
Ну вот,от родного дяди отказался Антоха ради хороших отношений с Месси,я его не осуждаю наверно я бы так же поступил,это ведь Лео Месси!
Я на стреме
Я на стреме ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 08:30, ред.
в место подвига , слащавый герой, прилюдно упал на колени и вылизал сапоги таракану )
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 08:21, ред.
вчера был проанонсирован взрыва вулкана. в итоге вылетела пробка из под шампанского, но в место пены полились откровенные сопли
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 07:41
Гризманн конечно как тряпка себя ведёт,перешёл в Барсу и посмотрите во,что он превратился....
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 05:55
Гризманн оправдывается как может, перед диктатором Месси.

Пока аргентинец не покинет клуб, вся правда никогда не вылезет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:29
Какие могут быть коментарии для журналистов Комментарий обязан быть один-без комментариев
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:26
Ну вот... Дядя виноват
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:16
Дядя явно обиделся.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:14
Непонятна возня....и наверное это скажется на игре ....
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