Гризманн прокомментировал критику экс-агента и дяди в адрес Месси

Нападающий «Барселоны» прокомментировал критические высказывания бывшего агента Эрика Олатса и своего дяди Эммануэля Лопеса в адрес капитана каталонского клуба . Олатс и Лопес отмечали большое влияние аргентинца в клубе, которое в итоге негативно сказывается на Гризманне.

Я прекратил отношения с ним (Прим. — с бывшим агентом) с того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришёл, после этого я прервал с ним отношения.

Он говорит [с журналистами], поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Но Лео [Месси] знает, что я уважаю и восхищаюсь им.

Что касается моего дяди, он не понимает, как устроен футбол. В итоге журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона.