Гризманн прокомментировал критику экс-агента и дяди в адрес Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал критические высказывания бывшего агента Эрика Олатса и своего дяди Эммануэля Лопеса в адрес капитана каталонского клуба Лионеля Месси. Олатс и Лопес отмечали большое влияние аргентинца в клубе, которое в итоге негативно сказывается на Гризманне.
Я прекратил отношения с ним (Прим. — с бывшим агентом) с того дня, как женился. Я пригласил его на свадьбу, а он не пришёл, после этого я прервал с ним отношения.
Он говорит [с журналистами], поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, так что звонят ему. Но Лео [Месси] знает, что я уважаю и восхищаюсь им.
Что касается моего дяди, он не понимает, как устроен футбол. В итоге журналист выудил из него эти слова. Я сказал Лео, что никогда не говорил с ним, у меня даже нет номера дядиного телефона.
Мышиная возня вместо футбола.
Мышиная возня вместо футбола.
Пока аргентинец не покинет клуб, вся правда никогда не вылезет.
Пока аргентинец не покинет клуб, вся правда никогда не вылезет.