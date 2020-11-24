Игрок «Динамо Брянск» рассказал о причинах конфликта с начальником команды

Футболист брянского «Динамо» рассказал, почему игроки клуба написали письмо на начальника команды Валерия Корнеева.

Началось всё с того, что человек просто не справлялся со своими обязанностями и творил что-то странное. Доходило до смешного: приезжаем летом в Томск на игру, жара, кондиционеров в номерах гостиницы нет. Человек ничего не хочет делать. Прилетали в Пятигорск на кубковый матч, он забывал заказать обед, и 30 человек шли есть в общественную столовую.

Всей командой приняли решение написать письмо, чтобы его отстранили от работы с командой. Я до этого предупредил его и сказал, что вся команда недовольна его работой. На что он ответил мне лично: «Андрей, о моей работе судить не вам, не футболистам, а вышестоящему руководству. Когда они мне скажут увольняться, я уволюсь. А так мне всё равно на вас». Точка кипения была достигнута.

Произошла одна ситуация. Не знаю, наглость это или безрассудство. Под конец тренировки Корнеев привёл своего друга на базу. Ребята тренировались на естественном поле, я на искусственном бегал, восстанавливался после травмы. Вижу, Корнеев стоит и показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит, и Корнеев отходит в сторону. Этот меня окликает, я подхожу. Он говорит: «Слышишь, Корнеев — мой братуха, и вы его не обижайте. Вы что там за бред про него пишете?» Я говорю, что это не бред, а чистая правда. Он говорит: «Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся». Я спросил: «Ты мне что, угрожаешь?» Он говорит: «Нет, я просто предупреждаю». И это было во время занятия.