«Динамо Брянск» проведёт внутреннее расследование инцидента с Луканченковым

Заместитель исполнительного директора брянского «Динамо» Александр Мисник сообщил, что клуб проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в отношении капитана команды , который сообщил об угрозе физической расправой в свой адрес во время тренировки со стороны неизвестного через начальника команды Валерия Корнеева.

Созвонился с Корнеевым, он сказал, что человека, который приходил на тренировку, не знает и никто никому не угрожал. Луканченкову сказал, чтобы готовил объяснительную Корнееву по этому поводу, если его действительно пугали. Если игрок говорит, что так было, пусть подает заявление в полицию. Мы внутри разберемся.

Ситуация дошла до того, что из ничего делают из футболиста обиженного. Ни в чем Луканченков не ущемлен, зарплату ему доплачивают до средней, премиальные, больничный оплачиваются. Да, предложили ему расторгнуть трудовой договор на определенных условиях, он категорически отказался, это его право. В футбол он собирается играть или еще во что-то, решать ему.