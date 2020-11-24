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«Динамо Брянск» проведёт внутреннее расследование инцидента с Луканченковым

сегодня, 20:10

Заместитель исполнительного директора брянского «Динамо» Александр Мисник сообщил, что клуб проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в отношении капитана команды Андрея Луканченкова, который сообщил об угрозе физической расправой в свой адрес во время тренировки со стороны неизвестного через начальника команды Валерия Корнеева.

Созвонился с Корнеевым, он сказал, что человека, который приходил на тренировку, не знает и никто никому не угрожал. Луканченкову сказал, чтобы готовил объяснительную Корнееву по этому поводу, если его действительно пугали. Если игрок говорит, что так было, пусть подает заявление в полицию. Мы внутри разберемся.

Ситуация дошла до того, что из ничего делают из футболиста обиженного. Ни в чем Луканченков не ущемлен, зарплату ему доплачивают до средней, премиальные, больничный оплачиваются. Да, предложили ему расторгнуть трудовой договор на определенных условиях, он категорически отказался, это его право. В футбол он собирается играть или еще во что-то, решать ему.

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Все комментарии
mangox23
mangox23
сегодня в 23:27
Наехали намеками
shlomo
shlomo
сегодня в 20:33
Раздрай и никакой дисциплины...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:27
Отказался потому, что определенные условия были определенно плохими. Ну , теперь понятно , почему команда летит всем подряд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:10
Главное не ошибиться
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