«С меня хватит, долго терпел». Гризманн расскажет о ситуации в «Барселоне»

Испанский телеканал Movistar представил анонс видеоинтервью с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном.
В одном из фрагментов французский футболист пообещал высказаться о наболевшем. Интервью должно выйти в ближайшие часы.
«На презентации в „Барселоне“ я сказал, что хочу говорить на поле, но не за его пределами. Однако пришло время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — заявил Антуан.
Напомним, что за последний год СМИ и семья Антуана активно сообщают о конфликте между Гризманном и Лионелем Месси, который мешает французскому футболисту адаптироваться в команде и показывать высокие результаты.
Недавно болельщики «Барсы» набросились на машину Гризманна с криками «уважай Месси».
В итоге имеем.
- Потрачены огромные деньги.
- Скандал в коллективе.
- Испорчены отношения с Атлетико.
В итоге имеем.
- Потрачены огромные деньги.
- Скандал в коллективе.
- Испорчены отношения с Атлетико.
Может Месси завидует Антохе изза кубка мира и поэтому с ним не общается?
Может Месси завидует Антохе изза кубка мира и поэтому с ним не общается?
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Овно 24ам толкать это так по-мадридски...
Овно 24ам толкать это так по-мадридски...
Очень интересно!
Жду!
Не сплю!
Очень интересно!
Жду!
Не сплю!