«С меня хватит, долго терпел». Гризманн расскажет о ситуации в «Барселоне»

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вчера, 22:21

Испанский телеканал Movistar представил анонс видеоинтервью с нападающим «Барселоны» .

В одном из фрагментов французский футболист пообещал высказаться о наболевшем. Интервью должно выйти в ближайшие часы.

«На презентации в „Барселоне“ я сказал, что хочу говорить на поле, но не за его пределами. Однако пришло время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — заявил Антуан.

Напомним, что за последний год СМИ и семья Антуана активно сообщают о конфликте между Гризманном и Лионелем Месси, который мешает французскому футболисту адаптироваться в команде и показывать высокие результаты.

Недавно болельщики «Барсы» набросились на машину Гризманна с криками «уважай Месси».