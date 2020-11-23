ГлавнаяНовости

«С меня хватит, долго терпел». Гризманн расскажет о ситуации в «Барселоне»

вчера, 22:21

Испанский телеканал Movistar представил анонс видеоинтервью с нападающим «Барселоны» Антуаном Гризманном.

В одном из фрагментов французский футболист пообещал высказаться о наболевшем. Интервью должно выйти в ближайшие часы.

«На презентации в „Барселоне“ я сказал, что хочу говорить на поле, но не за его пределами. Однако пришло время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — заявил Антуан.

Напомним, что за последний год СМИ и семья Антуана активно сообщают о конфликте между Гризманном и Лионелем Месси, который мешает французскому футболисту адаптироваться в команде и показывать высокие результаты.

Недавно болельщики «Барсы» набросились на машину Гризманна с криками «уважай Месси».

Все новости
Рэпер Баста: «Не ассоциирую Карпина ни с городом, ни с клубом „Ростов“»
22 ноября Комментарии31
9 поражений за год и 10-е место. Провал тренера, которого некому уволить
22 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии20
Артета подтвердил слухи о драке Себальоса с Луисом
21 ноября Комментарии8
В «Сочи» прокомментировали отстранение футболиста за игру на тотализаторе
20 ноября Комментарии5
Футболисты «Сочи» ставили на футбол. Вину признали, но их наказали условно
20 ноябряСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии15
Акавов — об уходе из «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»
20 ноября Комментарии43
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:46
А ведь весь мир отговаривал его от перехода в Барсу, ведь все предупреждали о гнилости гнома и нетерпимости к конкуренту а теперь поздно.
Сантус
Сантус
сегодня в 02:31
Соккер придерживает до утра....но всё уже вышло:))))Короче,они братья),готовы умереть друг за друга...и т.д.)Сорри за спойлер,смейтесь с утра....))
амурец
амурец
сегодня в 01:58
    Legend 6
    Legend 6 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Мне кажется его никто не хотел видеть в Барсе, только Бармалей. потому что он пообещал на камеру что приведет Гризманна.
    В итоге имеем.
    - Потрачены огромные деньги.
    - Скандал в коллективе.
    - Испорчены отношения с Атлетико.
    Шатаут
    Шатаут
    сегодня в 01:29
    Кто ж тебе мешает говорить на поле?... Попадай хотя бы в пустые, забивай пенальти, уважай Месси.... Что ж ты теперь хочешь, "чемпион мира"??... Хе-хе...
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Сомнительное решение- из Атлетико уходить в умирающую Барсу.Теперь ему почти 30.
    razdvatri
    razdvatri
    сегодня в 01:07
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Legend 6 (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      "с меня хватит, долго терпел" и включает тв программу с Орзул
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 00:55
      так типа не знал куда шел, как и коут))) что за наивность. Буквально все вокруг говорили - не надо туда идти.
      Legend 6
      Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 00:44
      заговорит языком жестов)
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 00:40
      Гризманн сам виноват,кинул Атлетико и пошёл в Барсу "за трофеями" но не всё так просто,играл бы себе в Атлетико и был бы N 1 в команде,а в Барсе он даже не второй,хотя он и чемпион мира
      Может Месси завидует Антохе изза кубка мира и поэтому с ним не общается?
      Страх
      Страх ответ Pashok00786 (раскрыть)
      сегодня в 00:23
        мангo
        мангo ответ League1 (раскрыть)
        сегодня в 00:19
        Неужели жаднее Гома марроканского ?
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 00:18
        Ой что сейчас начнётся...
        Ждём ещё интервью Дембеле, Умтити и Коутиньо о нелегкой жизни в Барсе
        офигенный
        офигенный
        сегодня в 00:16
        офигеть признание
        Cympak-05
        Cympak-05
        сегодня в 00:14
        Скажет то что они не близкие друзья с Лео, но это не значит, что у них плохие отношения.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 00:10
        Скоро и дзюба заговорит
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        сегодня в 00:08
        очередной морально надломленный игрок Барсы ) ничего удивительного, чужие ошибки уроком не стали..
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 00:04
        Заметил, что подобные истории нередки с людьми, некрасиво поступающими со своими бывшими клубами. Xотел на "повышение" в Барсу - получи.
        Такая же "жертва" - Эриксен в Интере.
        Legend 6
        Legend 6
        сегодня в 00:02
        Даешь скандал от Марки про Барселону!!!
        Овно 24ам толкать это так по-мадридски...
        juvenale
        juvenale
        вчера в 23:47
        лучший игрок Барселоны не может играть из-за давления месси....человек был лучшим игроком ЧМ и его сломал аргентинец
        LOpp
        LOpp
        вчера в 23:36
        Обычно после таких громких анонсов бывает не очень интересное продолжение без каких-либо сенсаций.
        112910415
        112910415
        вчера в 23:28
        ну-ну
        Gelious
        Gelious
        вчера в 23:24
        Подлизнет Месси и успокоит его глоров. Вот и все
        Dima salev
        Dima salev
        вчера в 23:20
        Несколько последние матчи я видел что Месси даёт Гризману хорошие паси почти все голевые ... Если Гризман разучился забить голы в чём тут виноват Месси?
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
        вчера в 23:19, ред.
        Он еврей ...на уме у него только деньги что тут не ясного....
        Мысыктар
        Мысыктар
        вчера в 23:15
        И как обычно скажет все ОК, журналюги все ВРУТ...
        Белорусский вокзал
        Белорусский вокзал
        вчера в 23:08
        Гризманн очень противоречивая фигура. В Атлетико он играл с временем чтобы обновить контракт и выпустить фильм про то как он отказал Барселоне. Потом через год он отказался играть за Атлетико и требовал трансфер в Барселону. Понятно что сомнения уже были тогда где будет гризманн играет в Барселоне, ведь там есть Суарес и там уже есть Месси. А на флангах дембеле. И вот теперь этим летом появлялась новость что он хочет уйти из Барселоны потому что он не может адаптироваться в новом клубе. Я вообще не пойму что в голове у этого чувака
        Colchoneros
        Colchoneros
        вчера в 23:07
        В одном из фрагментов французский футболист пообещал высказаться о наболевшем. Интервью должно выйти в ближайшие часы.
        Очень интересно!
        Жду!
        Не сплю!
        Медив
        Медив
        вчера в 23:05
        Щаз у гнома будут гореть уши
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100