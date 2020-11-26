Бышовец: «Марадона – яркое явление индивидуальности»

Заслуженный тренер сборной СССР прокомментировал уход из жизни легендарного футболиста .

Мне удалось наблюдать его игру ещё на молодёжном чемпионате мира в Японии, где выступала наша сборная. Аргентина взяла титул, в её составе был игрок, задатки которого просматривались очень ярко. Затем был чемпионат мира 1986 года в Мексике, где я воочию видел «руку Бога». В 1990 году в Италии тоже видел Диего. Всё это говорило мне, что он – явление в футболе, экстраординарное. В плане характера, яркости и политических взглядов. Он – один из самых выдающихся игроков.

Что касается моих личных встреч с ним, когда я был главным тренером сборной Южной Кореи, к нам на товарищеские матчи приезжала «Бока Хуниорс», за которую он играл. Марадона прилетел за неделю, у него была программа тренировок и встреч. К Федерации футбола от него была одна просьба: предоставить ему массажиста и доктора, я с удовольствием пошёл ему навстречу. Ему всё предоставили прямо в гостинице. Повторюсь, у него была программа, диета, он не страдал плохим аппетитом. Что удивило, он мог опоздать на встречу с руководством страны, развернуться, попав в пробку, и не приехать. А вот в футбольную школу он обязательно приехал, несмотря на то что были проблемы с приездом.

Меня поразил его профессионализм, даже по рассказам доктора и массажиста. От минуты к минуте он выполнял всю программу подготовки. Весь его успех не случайный, всё идёт от этого профессионального отношения к футболу. После матча у нас также была встреча, от которой осталось очень хорошее впечатление.