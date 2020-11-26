Ахметов: «„Фейеноорд“ — сильная команда, в Лиге Европы других нет»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Команда хорошая, играющая, любит контролировать мяч, с быстрыми флангами. В Нидерландах мы не реализовали свои моменты.

«Фейеноорд» — сильная команда, в Лиге Европы других нет, но мы отталкиваемся от своей игры.