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Ахметов: «„Фейеноорд“ — сильная команда, в Лиге Европы других нет»

сегодня, 11:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд20:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Команда хорошая, играющая, любит контролировать мяч, с быстрыми флангами. В Нидерландах мы не реализовали свои моменты.

«Фейеноорд» — сильная команда, в Лиге Европы других нет, но мы отталкиваемся от своей игры.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 12:32
Я к тому и веду! И неужели я не знаю что вы первые взяли кубок!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:23
Хватит петь им диферамбы,уничтожте их!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:15, ред.
У Фейеноорда поболее будет чем у любова клуба из нашего чемпионата!!!

У нас в РПЛ ПФК ЦСКА Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:04
Нужно побеждать, не следует искать причины.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:48
Фейеноорд основан 19 июля 1908 (112 лет)

Его достижения
Чемпион Нидерландов (15)
1923/24, 1927/28, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99, 2016/17.
Обладатель Кубка Нидерландов (13)
1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018.
Обладатель Суперкубка Нидерландов (4)
1991, 1999, 2017, 2018.
Международные трофеи
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1)
1970.
Обладатель Кубка УЕФА (2)
1974, 2002.
Обладатель Межконтинентального кубка (1)
1970.
Финалист Кубка Интертото (1)
1961/62.
Поболее будет чем у Коняшек!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:26
В победу уже не верится. Но удачи, ЦСКА!
Альфамен
Альфамен
сегодня в 11:12
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:11
    Посмотрим , на что вы сегодня сподобитесь???
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:07
    А кто говорит что она слабая.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:07
    Думаю будет ничья 1-1 где то так
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