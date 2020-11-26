Ахметов: «„Фейеноорд“ — сильная команда, в Лиге Европы других нет»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».
Команда хорошая, играющая, любит контролировать мяч, с быстрыми флангами. В Нидерландах мы не реализовали свои моменты.
«Фейеноорд» — сильная команда, в Лиге Европы других нет, но мы отталкиваемся от своей игры.
У нас в РПЛ ПФК ЦСКА Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05)
У нас в РПЛ ПФК ЦСКА Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05)
Его достижения
Чемпион Нидерландов (15)
1923/24, 1927/28, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99, 2016/17.
Обладатель Кубка Нидерландов (13)
1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018.
Обладатель Суперкубка Нидерландов (4)
1991, 1999, 2017, 2018.
Международные трофеи
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1)
1970.
Обладатель Кубка УЕФА (2)
1974, 2002.
Обладатель Межконтинентального кубка (1)
1970.
Финалист Кубка Интертото (1)
1961/62.
Поболее будет чем у Коняшек!
Его достижения
Чемпион Нидерландов (15)
1923/24, 1927/28, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99, 2016/17.
Обладатель Кубка Нидерландов (13)
1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018.
Обладатель Суперкубка Нидерландов (4)
1991, 1999, 2017, 2018.
Международные трофеи
Обладатель Кубка европейских чемпионов (1)
1970.
Обладатель Кубка УЕФА (2)
1974, 2002.
Обладатель Межконтинентального кубка (1)
1970.
Финалист Кубка Интертото (1)
1961/62.
Поболее будет чем у Коняшек!