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Евсеев: «У „Амкара“ была душа. Рад, что клуб и эти люди были в моей жизни»

сегодня, 11:45

Бывший главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме рассказал о встрече с бывшими игроками и представителями тренерского штаба пермского клуба.

Пермский, хотя уже московский «Амкар». Встретились в ресторане и поговорили пять часов, не хотели расходиться. Гаджиев, Маслов, Джикия, другие ребята, которые смогли приехать. Вспомнили времена, которые провели вместе. Без грусти. И посмеялись, и душевно поговорили о том, как чья судьба сложилась. У того «Амкара» была душа. Рад, что клуб, Пермь, эти люди были в моей жизни.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 12:05
Тренер от бога он себя ещё покажет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:48
Душевная была встреча.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:48
Евсеев есть Евсеев-ёмок
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