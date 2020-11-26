Игнашевич: «Игроки „Краснодара-2“ заслужили шанс играть в первой команде»

Главный тренер «Торпедо» поделился мыслями после матча 24-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «Краснодар-2» (4:2).

Последние 15 минут первого тайма были самыми слабыми в нашем исполнении в этом сезоне. По горячим следам не хочется говорить. Надо все внимательно проанализировать. По логике игры все шло к первому пропущенному мячу: мы потеряли инициативу, и соперник оказывал давление.

«Краснодар-2» тактически менее гибкая команда, чем «Спартак-2». Она играет так же, как и первая команда по схеме «4-3-3». Если посмотреть игру основной команды, то можно понять, какие принципы исповедует тренер «Краснодара-2». Под них не сложно подстроиться, но философия команды – доминировать независимо, какой счет на табло.

У них достаточно стабильный состав. Сегодня не было футболистов из первой команды. Ребята достаточно давно играют все вместе. Мы хорошо знаем их качества, но выделять никого не хочется. Игроки «Краснодара-2» заслуживают шанса играть в первой команде.