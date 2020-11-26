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Игнашевич: «Игроки „Краснодара-2“ заслужили шанс играть в первой команде»

сегодня, 10:36
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мыслями после матча 24-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «Краснодар-2» (4:2).

Последние 15 минут первого тайма были самыми слабыми в нашем исполнении в этом сезоне. По горячим следам не хочется говорить. Надо все внимательно проанализировать. По логике игры все шло к первому пропущенному мячу: мы потеряли инициативу, и соперник оказывал давление.

«Краснодар-2» тактически менее гибкая команда, чем «Спартак-2». Она играет так же, как и первая команда по схеме «4-3-3». Если посмотреть игру основной команды, то можно понять, какие принципы исповедует тренер «Краснодара-2». Под них не сложно подстроиться, но философия команды – доминировать независимо, какой счет на табло.

У них достаточно стабильный состав. Сегодня не было футболистов из первой команды. Ребята достаточно давно играют все вместе. Мы хорошо знаем их качества, но выделять никого не хочется. Игроки «Краснодара-2» заслуживают шанса играть в первой команде.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:32
это только авансы)))работать и работать !))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:12
Игнашевич говорит достойны значит достойны.
drug01
drug01
сегодня в 10:53
Надо проверить себя в других играх
shlomo
shlomo
сегодня в 10:41
До основы еще далеко...пусть проявляют себя!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:41
В добрый путь молодежи
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