Южный: «Можно рассчитывать, что ЦСКА сегодня обыграет „Фейеноорд“»

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса, болельщик ЦСКА Михаил Южный прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы между армейцами и «Фейеноордом».

Можно рассчитывать, что ЦСКА станет первой российской командой, которая одержит победу в еврокубковом матче. Почему нет? Я далек от сиюминутного понимания происходящего, поэтому мне тяжело рассуждать за счет чего армейцы могут переиграть «Фейеноорд». Однако в отдельно взятом матче команде по силам обыграть почти любого соперника. Что касается шансов ЦСКА , то поражение, по большому счету, может поставить крест на выходе в плей-офф Лиги Европы. Ничья же оставляет шансы, нужно будет считать очки и надеяться на благоприятное стечение обстоятельств. Победа — включаемся в борьбу по полной. Не станут гадать, с каким счетом завершится матч, но надеюсь на победу армейцев.