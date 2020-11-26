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Южный: «Можно рассчитывать, что ЦСКА сегодня обыграет „Фейеноорд“»

сегодня, 12:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд20:55 Не начался

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса, болельщик ЦСКА Михаил Южный прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы между армейцами и «Фейеноордом».

Можно рассчитывать, что ЦСКА станет первой российской командой, которая одержит победу в еврокубковом матче. Почему нет? Я далек от сиюминутного понимания происходящего, поэтому мне тяжело рассуждать за счет чего армейцы могут переиграть «Фейеноорд». Однако в отдельно взятом матче команде по силам обыграть почти любого соперника. Что касается шансов ЦСКА, то поражение, по большому счету, может поставить крест на выходе в плей-офф Лиги Европы. Ничья же оставляет шансы, нужно будет считать очки и надеяться на благоприятное стечение обстоятельств. Победа — включаемся в борьбу по полной. Не станут гадать, с каким счетом завершится матч, но надеюсь на победу армейцев.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:34
Да пора уже хоть кому-то выиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Мишаня,возвращайся в теннис!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:15
Сегодня мы рассчитываем на победу армейцев.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:07
можно только надеяться и верить)))
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:03
Оскорбленного гонора у ЦСКА валом. Только гонор весь на болтовне и самолюбии не подкрепленном делами. Чалый Жуке -разве эти могут что то реально изменить? Нет.Бесперспективны.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:53
Пора бы уже России одержать первую победу! Хотя тут некоторые говорят, что ЦСКА устал и сборная тому виной.
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