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Непомнящий: «Марадона — это Сергей Есенин. Гуляка и хулиган, но гений»

сегодня, 11:53

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями после известия о смерти легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны.

Марадона — это Сергей Есенин, гениальный русский поэт, гуляка, хулиган, но за пределами в своем творчестве гений, так и Марадона. Он был не достоянием Аргентины, а достоянием всего мира.

Ранее стало известно, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:22
Много девок я перещупал
Много кокса в десну я втирал
Но счастливей чем был - без футбола
Никогда бы я в жизни не стал.
/Что-то стихи Есенина вспомнил и слегка подкорректировал/
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:14
Так и есть!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:13
Если Марадонна это Есенин то Путин это фашист.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:12
Очень правильное сравнение, прямо в десяточку.
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Он все мог и играть и гулять!
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 12:01
...за что и народно любим!
нынешние слишком профи с привкусом рафинированности
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:55
это самое точное высказывание)))
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