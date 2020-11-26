Известный российский тренер поделился мыслями после известия о смерти легендарного аргентинского экс-футболиста .

Марадона — это Сергей Есенин, гениальный русский поэт, гуляка, хулиган, но за пределами в своем творчестве гений, так и Марадона. Он был не достоянием Аргентины, а достоянием всего мира.