Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями после известия о смерти легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны.
Марадона — это Сергей Есенин, гениальный русский поэт, гуляка, хулиган, но за пределами в своем творчестве гений, так и Марадона. Он был не достоянием Аргентины, а достоянием всего мира.
Ранее стало известно, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны.
Много кокса в десну я втирал
Но счастливей чем был - без футбола
Никогда бы я в жизни не стал.
/Что-то стихи Есенина вспомнил и слегка подкорректировал/
Много кокса в десну я втирал
Но счастливей чем был - без футбола
Никогда бы я в жизни не стал.
/Что-то стихи Есенина вспомнил и слегка подкорректировал/
нынешние слишком профи с привкусом рафинированности
нынешние слишком профи с привкусом рафинированности