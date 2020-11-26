Романцев: «Марадона — уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мыслями об уникальности , который ушел из жизни вчера, 25 ноября.

Ушла целая футбольная эпоха. Человек, который мог запомниться навсегда. Тренеры, которые играют против команды Марадоны, говорят одну и ту же фразу: «Удержим Марадону — есть шанс на успех». Это уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок. Я играл против него. Мало кто знает, но я играл против Аргентины в товарищеском матче за сборную СССР в 80-х годах. 20-летний Марадона и даже младше забил нам гол. Сыграли тогда 1:1. Он единственный игрок, на моей памяти, без которого команда становилась совершенно другой.