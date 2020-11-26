Романцев: «Марадона — уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями об уникальности Диего Марадоны, который ушел из жизни вчера, 25 ноября.
Ушла целая футбольная эпоха. Человек, который мог запомниться навсегда. Тренеры, которые играют против команды Марадоны, говорят одну и ту же фразу: «Удержим Марадону — есть шанс на успех». Это уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок. Я играл против него. Мало кто знает, но я играл против Аргентины в товарищеском матче за сборную СССР в 80-х годах. 20-летний Марадона и даже младше забил нам гол. Сыграли тогда 1:1. Он единственный игрок, на моей памяти, без которого команда становилась совершенно другой.
Покойся с миром Диего.
Покойся с миром Диего.