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Романцев: «Марадона — уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок»

сегодня, 10:15

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мыслями об уникальности Диего Марадоны, который ушел из жизни вчера, 25 ноября.

Ушла целая футбольная эпоха. Человек, который мог запомниться навсегда. Тренеры, которые играют против команды Марадоны, говорят одну и ту же фразу: «Удержим Марадону — есть шанс на успех». Это уникальная личность. На мой взгляд, лучший игрок. Я играл против него. Мало кто знает, но я играл против Аргентины в товарищеском матче за сборную СССР в 80-х годах. 20-летний Марадона и даже младше забил нам гол. Сыграли тогда 1:1. Он единственный игрок, на моей памяти, без которого команда становилась совершенно другой.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 12:07
Против Марадоны реально было очень сложно играть. Да что уж там говорить, если даже против его демо-версии из Румынии (Георги Хаджи) ьыло сложно играть.

Покойся с миром Диего.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:20
Иваныч знает что говорит
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