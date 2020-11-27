Зарема Салихова в ближайшие 24 часа может войти в руководство «Спартака»

Согласно источнику в «Спартаке», Зарема Салихова, подруга владельца клуба Леонида Федуна, в течение суток может войти в руководство «Спартака».
Существует вероятность, что Газизов (Прим. — генеральный директор "Спартака) уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность.
Другой источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на решение о потенциальном назначении Салиховой.
Ранее появилась информация о том, что Шамиль Газизов не поставил подпись о приёме на работу спортивного директора Дмитрия Попова.
Провалы, откаты, преследования
По кругу бежим мы опять
Как ты, Лёня, успел з....ь!
Провалы, откаты, преследования
По кругу бежим мы опять
Как ты, Лёня, успел з....ь!