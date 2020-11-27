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Зарема Салихова в ближайшие 24 часа может войти в руководство «Спартака»

сегодня, 02:15

Согласно источнику в «Спартаке», Зарема Салихова, подруга владельца клуба Леонида Федуна, в течение суток может войти в руководство «Спартака».

Существует вероятность, что Газизов (Прим. — генеральный директор "Спартака) уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на решение о потенциальном назначении Салиховой.

Ранее появилась информация о том, что Шамиль Газизов не поставил подпись о приёме на работу спортивного директора Дмитрия Попова.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 03:43
Не самый плохой вариант .Киркоров бы лучше подошёл для Спартака.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:28, ред.
Угодят заклятые прямо в 3.14зду!
mortid
mortid
сегодня в 03:22
Вот это з....сь. Почти 40 лет болел за эту команду, а тут на тебе, баба. После такого назначения для меня Спартак умрёт, а с ним и интерес к российскому футболу. Баба в Спартаке, всё равно что объявить, МЫ ГЕИ. Тьфу на вас, идите к чёрту или уже к шайтану.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:54
вот она как выглядит передача клуба народу))))))))))))))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 02:47, ред.
Скандалы, интриги, расследования
Провалы, откаты, преследования
По кругу бежим мы опять
Как ты, Лёня, успел з....ь!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:23
Скоро и сама Зулейха возглавит Спартак.
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