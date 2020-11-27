Зарема Салихова в ближайшие 24 часа может войти в руководство «Спартака»

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сегодня, 02:15

Согласно источнику в «Спартаке», Зарема Салихова, подруга владельца клуба Леонида Федуна, в течение суток может войти в руководство «Спартака».

Существует вероятность, что Газизов (Прим. — генеральный директор "Спартака) уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на решение о потенциальном назначении Салиховой.

Ранее появилась информация о том, что Шамиль Газизов не поставил подпись о приёме на работу спортивного директора Дмитрия Попова.