Николич: «Уважаю Черчесова и не буду комментировать его слова о Миранчуках»

Главный тренер «Локомотива» решил не комментировать недавнее критическое высказывание наставника сборной России в адрес полузащитника московского клуба и его брата-близнеца Алексея, выступающего за «Аталанту».

У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика — нормальное явление в футболе. Черчесов — заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание.