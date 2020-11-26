Николич: «Уважаю Черчесова и не буду комментировать его слова о Миранчуках»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич решил не комментировать недавнее критическое высказывание наставника сборной России в адрес полузащитника московского клуба Антона Миранчука и его брата-близнеца Алексея, выступающего за «Аталанту».
У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика — нормальное явление в футболе. Черчесов — заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание.
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Группа Олега Блохина
победа хозяев или гостей 1.3 100
Ошибка в начисленн балов
Играли
футбольный клуб Удинезе и футбольный клуб Фиорентина
Группа Олега Блохина
Моя ставка
Победа хозяев или гостей 1.3 очки 100
Победила фк Фиорентина 1 - 0
Это было ВЧЕРА 19:30
Мне поставили Крест - Не зачёт
Прошу вас исправить Ошибку
С Уважением ваш участник конкурса
Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
Группа Олега Блохина
победа хозяев или гостей 1.3 100