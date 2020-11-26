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Николич: «Уважаю Черчесова и не буду комментировать его слова о Миранчуках»

сегодня, 01:56

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич решил не комментировать недавнее критическое высказывание наставника сборной России в адрес полузащитника московского клуба Антона Миранчука и его брата-близнеца Алексея, выступающего за «Аталанту».

У меня нет времени, чтобы думать об этом. Критика — нормальное явление в футболе. Черчесов — заслуженный в России тренер. Его нужно уважать. Я его уважаю как коллегу и поэтому не буду комментировать его высказывание.

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амурец
амурец
сегодня в 02:25
чего комментировать очередной бред уссатого
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:05
Добрый день SOCCER TEAM!
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победа хозяев или гостей 1.3 100
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:03
Николич предельно тактичен в отличии от Черчесова.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Может оно и правильно.
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