ГлавнаяНовости

Газизов не принял на работу в «Спартак» спортивного директора Попова

сегодня, 01:42

Стала известна причина возможного ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» этой зимой.

По данным источника в московском клубе, Газизов не поставил свою подпись о приёме на работу спортивного директора Дмитрия Попова, о возвращении которого вчера сообщила пресс-служба «красно-белых».

В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своём будущем. Принимать на работу Попова он не собирается.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что в эти дни Газизов заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым.

Он прямо сказал: «либо он, либо я».

Все новости
СлухиЗарема Салихова в ближайшие 24 часа может войти в руководство «Спартака»
Сегодня, 02:15 Комментарии1
Хесе разгневал болельщиков ПСЖ
Вчера, 22:19 Комментарии8
СлухиИнициатором обращения ЦСКА к Черчесову был Гинер. Игроки выступали против
Вчера, 15:45 Комментарии33
Лотито обвинил FIGC и УЕФА в заговоре против «Лацио»
Вчера, 13:01 Комментарии4
Николич: «Уважаю Черчесова и не буду комментировать его слова о Миранчуках»
Вчера, 01:56 Комментарии9
Халк поругался с главным тренером ФК «Шанхай СИПГ»
Вчера, 00:28 ВидеоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 02:31, ред.
Видно что Газизов толковый мужик и ему нужно побыть у руля хотя бы пару сезонов и Спартак добьётся успеха...но только в этой команде руководство всё делает через жо..у. сами добиваются чтобы красно - белые болтались далеко от тройки сильнейших в рпл
Mangur
Mangur
сегодня в 01:45
Что твориться, ужась
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100