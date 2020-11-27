Газизов не принял на работу в «Спартак» спортивного директора Попова

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сегодня, 01:42

Стала известна причина возможного ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» этой зимой.

По данным источника в московском клубе, Газизов не поставил свою подпись о приёме на работу спортивного директора Дмитрия Попова, о возвращении которого вчера сообщила пресс-служба «красно-белых».

В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своём будущем. Принимать на работу Попова он не собирается.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что в эти дни Газизов заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым.