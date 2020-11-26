Инициатором обращения ЦСКА к Черчесову был Гинер. Игроки выступали против

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сегодня, 15:45

Инициатором обращения ЦСКА к главному тренеру сборной России был президент московского клуба Евгений Гинер.

По информации источника, все сотрудники пресс-службы, тренеры и даже игроки, которые знали о готовящемся заявлении, были против публикации подобного заявления на официальных ресурсах ЦСКА , однако Евгений Леннорович не принял их мнение во внимание.

Отмечается, что во время согласования текста заявления от Гинера звучали резкие фразы с нецензурной лексикой. В итоге сотрудники клуба одержали небольшую победу: на сайте «армейцев» появился не самый жесткий вариант заявления в адрес Черчесова.