Инициатором обращения ЦСКА к Черчесову был Гинер. Игроки выступали против

Инициатором обращения ЦСКА к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был президент московского клуба Евгений Гинер.
По информации источника, все сотрудники пресс-службы, тренеры и даже игроки, которые знали о готовящемся заявлении, были против публикации подобного заявления на официальных ресурсах ЦСКА, однако Евгений Леннорович не принял их мнение во внимание.
Отмечается, что во время согласования текста заявления от Гинера звучали резкие фразы с нецензурной лексикой. В итоге сотрудники клуба одержали небольшую победу: на сайте «армейцев» появился не самый жесткий вариант заявления в адрес Черчесова.