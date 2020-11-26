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Инициатором обращения ЦСКА к Черчесову был Гинер. Игроки выступали против

сегодня, 15:45

Инициатором обращения ЦСКА к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был президент московского клуба Евгений Гинер.

По информации источника, все сотрудники пресс-службы, тренеры и даже игроки, которые знали о готовящемся заявлении, были против публикации подобного заявления на официальных ресурсах ЦСКА, однако Евгений Леннорович не принял их мнение во внимание.

Отмечается, что во время согласования текста заявления от Гинера звучали резкие фразы с нецензурной лексикой. В итоге сотрудники клуба одержали небольшую победу: на сайте «армейцев» появился не самый жесткий вариант заявления в адрес Черчесова.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:10
Что-то мне подсказывает, что дольше лета Станислав Приветович не задержится в сборной.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:05
Хорошо бы и руководства других клубов выразили свое мнение о работе чабана.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:58
У Федуна шкурные интересы? Вопрос был про толчок Федуна, после которого все пошло "как по маслу" ( в плане судейства, а не по игре, игра то тухленькая)
oleg3k
oleg3k
сегодня в 16:58
Ну а что вы хотели от бандита.Он без мата и двух слов связать не может.Игроки оказались гораздо умнее этого упыря.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:40, ред.
Самое важное что ты не можешь догнать , что против беспредела этих чинуш, было большинство команд, но Гинер открыто говорит и действует, а Федун заднюю дает и снимается с чемпа. чуешь разницу ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:35
У Гинера накипело,он глас народа!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:34
жаль что самое мягкое вышло в свет))усатый заслужил на полную))
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:34
Спорный вопрос, толчок или шкурные интересы?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:25
Гинер по российским меркам является футбольным топ-менеджером, способным с наименьшими затратами выдать более-менее приемлемый результат. Не смотря на то, что он является яростным защитником своих футболистов, большая доля правды в его высказываниях и суждениях имеет место быть. Поэтому чертовски заманчиво услышать исходную версию обращения без сглаживаний и купюр, раскрывающую много страшных истин о нашем замечательном тренере.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:18
Можно подумать , что Федун всех тобой перечисленных боготворил?!? Стасик понятно , он же свой , все бывшие спартачи за него вон впряглись.
По мне Гинер правильно все сделал , за своих он был всегда горой , ну а футболисты люди подневольные и хотят сыграть на Евро, хотя ведь - это пока только слух и кто , и что до конца не ясно. Тем не менее и Чалов , и Миранчуки явно не в восторге от зажравшегося тренеришки.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:15
Гинер знает точно где гниль разводится и просто так ничего не скажет, черчесу конец.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:11, ред.
В любом деле нужен толчок. Скажи ка мне без лукавства, а с какого момента Спартак начали "судить нормально"?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:09
Походу в эту сборную Черчесова будут теперь рваться Заболотный и дзюба. Нормальные не поедут под разными предлогами. Разве что Газпром заставит
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:09, ред.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:07
Ты поклонник Толстых, Егорова и Черчесова? Не знал. Спартачи тебе этого не простят и не поймут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:54
Клуб прикрыл своих футболистов.....).
makkie
makkie
сегодня в 15:53
Похоже, у Гинера личные счёты с Черчесовым.
Он и против Толстых, и против Егорова выступал в том же ключе - в итоге оба лишились своих постов.
Теперь очередь Черчесова искать работу?)
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:48
Теперь Чалову до седых яиц чалиться в молодежке 🤣
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