Спортдир «Химок»: «Мирзов — находка. Хотим оставить его в команде»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов отметил выступление полузащитника в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Мирзов для нас это супер, просто находка. Конечно, мы хотим его оставить в команде полноценно. От этого футболиста никто не откажется, поэтому мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров, будем смотреть. Но желание у нас огромное.