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Спортдир «Химок»: «Мирзов — находка. Хотим оставить его в команде»

вчера, 22:21
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов отметил выступление полузащитника Резиуана Мирзова в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Мирзов для нас это супер, просто находка. Конечно, мы хотим его оставить в команде полноценно. От этого футболиста никто не откажется, поэтому мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров, будем смотреть. Но желание у нас огромное.

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Все комментарии
jz5ap97yfymk
jz5ap97yfymk
вчера в 22:50, ред.
Миртовую надо играть в основе. Если дадут хорошую цену, то почему бы не продать
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:32
Ростов продал Мирзова Спартаку за 4 евроляма. Сомневаюсь что Химки смогут заплатить столько же
Если Спартак всё-таки решит продать Мирзова в Химки то скорее всего будут убытки
Cat01
Cat01
вчера в 22:31
Важный игрок берегите его!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:30
как пойдёт))) прогнозы невозможны)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:23
Всё зависит от Мирзова
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:23
Удачи, это топ игрок
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