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Глушаков: «Мы на каждый матч выходим с настроем побиться за три очка»

сегодня, 20:28
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

После холодной Уфы собрались на базе, готовились в обычном режиме. Возможно, чуть больше внимания уделили стандартам. Они сыграли важную роль в победе сегодня. Очень также важны слаженные действия команды, самоотдача и характер. Мы на каждый матч выходим с настроем побиться за три очка. В игре иногда может что-то не получаться, но важен характер, чтобы все футболисты выгрызали мячи. Только так можно побеждать.

Соперник ничем не удивил, ждали только, что Вильена будет бить издалека. Знали, что они будут играть в комбинационный футбол, так как у «Краснодара» хороший подбор футболистов в центре. Нам нужно было насытить середину поля, что нам и помогло. Обе команды не хотели отступать, был мужской футбол, поэтому так много жёлтых. Но это нормально.

Так сложилось, что меня направили исполнять штрафные и угловые. До этого не было такой практики на постоянной основе. Никогда не буду ни у кого вырывать стандарты, так как командный игрок. Если скажут, что будет подавать другой, пожалуйста. Но пока идёт, поэтому подаю. Но где-то и не получаются, как временами с «Уфой» из-за мороза. При Сёмине в «Локо» подавал штрафные, угловые. Он нас оставлял после тренировок, мы постоянно их отрабатывали с Алиевым. Ничего сверхъестественного в этом нет для меня.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:18
Провёл одну игру получше и растрепался на весь Кавказ. Каким бестолковым болтуном был, таким и остался. Машет языком, как веником.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 21:01
Денис хороший матч провел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:35
Хороший матч выдал Глушаков!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:29
Теперь можно и хвалиться...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:28
С правильным настроем выходите.
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