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Петржела — о возврате капитанской повязки Дзюбе: «Семак проявил слабость»

сегодня, 20:41
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Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение главного тренера питерского клуба Сергея Семака вернуть капитанскую повязку форварду Артёму Дзюбе.

Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум, нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:20
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:08
Что-то много Петржелы стало на Соккере. Не знаешь, как от родненьких специалистов отбиваться, а тут ещё чех... По Дзюбе я придерживаюсь противоположного мнения и поддерживаю Семака в этом решении. Наперекор многим недоброжелателям Артёма поступил по-мужски, не испугался наветов в свой адрес.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:08
Петржела сейчас тренирует "Фастав" из чемпионата Чехии. Как я предполагаю, бюджет там гораздо беднее, чем в "Зените". Вот и мониторит ситуацию в надежде что его вернут в порыве ностальгии. Так, предположение.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 21:03
Ты Петржела долбаный наркоман хватит лезть не в свое дело. Мы помним прекрасно как ты сдавал игры на Петровском, специально заменами проваливая центр поля. А потом типа извинялся перед трибуной что был не прав. Не одна такая игра была. и не один раз тебя застукивали за всасыванием препаратов.Так что отвали со своими подносами мнения, Зенит без тебя разберется со своими делами.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:00
Откуда Семаку набраться силы,
когда ты ешь морковку и шпинат,
какой самец,скажите мне на милость,
не сменит стог травы на карбонат?

Боюсь я показаться снова грубым,
но если у тебя в паху свербит,
то капитаном может стать и Дзюба,
а также Бармалей и Айболит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:00
Всем известно, что Семак - это пустышка. У него командиры и Медведев, и Дзюба. Как скажут, так и делает.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:44
Что это чех так привязался к Семаку: следит за каждым шагом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:44
физрук ниче не контролирует там
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:41
Надо было вратарю дать повязку
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