Петржела — о возврате капитанской повязки Дзюбе: «Семак проявил слабость»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал решение главного тренера питерского клуба вернуть капитанскую повязку форварду .

Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум, нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла.