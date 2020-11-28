Петржела — о возврате капитанской повязки Дзюбе: «Семак проявил слабость»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение главного тренера питерского клуба Сергея Семака вернуть капитанскую повязку форварду Артёму Дзюбе.
Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался. Как минимум, нужно было дождаться окончания первой половины сезона. Раньше возвращать капитанскую повязку не было смысла.
когда ты ешь морковку и шпинат,
какой самец,скажите мне на милость,
не сменит стог травы на карбонат?
Боюсь я показаться снова грубым,
но если у тебя в паху свербит,
то капитаном может стать и Дзюба,
а также Бармалей и Айболит.
когда ты ешь морковку и шпинат,
какой самец,скажите мне на милость,
не сменит стог травы на карбонат?
Боюсь я показаться снова грубым,
но если у тебя в паху свербит,
то капитаном может стать и Дзюба,
а также Бармалей и Айболит.