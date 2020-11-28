У «Краснодара» 7 поражений в 8 матчах. За такую серию отплатить можно только титулом

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28 ноября 2020, 22:12

Футболисты и тренер не выдержали график, но «Соккер.ру» напоминает о стиле клуба.

У ФК «Краснодар» есть стратегия

Не будем сравнивать другие команды с известными карточными играми, чтобы никому не достался «Дурак», но ФК «Краснодар» — покер. Причем играет в него миллиардер для удовольствия, азарта для города и будущего талантливых российских мальчишек.

Галицкий сам не стал футболистом, заработал деньги, а затем переключился на обустройство инфраструктуры спортивного клуба и академии. Фото, где владелец «Краснодара» смотрит, как в парке вокруг стадиона высаживают пальмы, очень символичное.

Причем несложно играть в покер, где пан или пропал, если знаешь, что можешь развлекаться до конца жизни. А команда рано или поздно вырастет, как деревья вокруг стадиона.

- у «Краснодара» никогда не было аномальных для РПЛ расходов. Бюджет последних трех сезонов – 4-5-й в РПЛ . И нормально после 6 лет, когда ниже четвертого места не спускались, выдать провальный отрезок на фоне игры в группе ЛЧ ;

- до пятого места сейчас 6 пунктов, вряд ли стоит ставить крест на «быках», если целый круг впереди, а дополнительно есть Кубок России, который тоже хорошо бы выиграть для поднятия морального духа коллектива;

- «Зенит» тратит на академию 579 млн рублей за сезон, «Спартак» — 216, ЦСКА – 232. А у «Краснодара» расходы составляют дикие 827 млн рублей, 12 % от бюджета. Приоритет очевиден, ставят на марафон, а не на спринт.

Черная серия – из-за игры в защите

Вряд ли раньше был в отрезок, когда проиграли 7 из 8 матчей. А из десяти выиграли лишь в двух домашних. Конечно, три поражения от «Челси» и «Севильи», грандов из топ-5. Еще два от «Спартака» и «Зенита», фаворитов РПЛ . Но какая разница?

Видели матчи против испанцев. Дважды претендовали на победы. Тут дело в характере. Вот Талалаев пытается донести до «Ахмата», что не скромные провинциалы, чьё место у зоны вылета. У «Краснодара» хватает той же лишней скромности и обреченности. Выражена она в потере концентрации.

Не верят в себя. И так совпало, что все соперники, кроме «Тамбова», где закончились деньги — другие. «Краснодар» неплохо смотрелся отрезками многих матчей, но график добил команду Мусаева. Спеклись, только нервничают и проигрывают.

- у «Краснодара» была серия из 4 побед в 5 играх, теперь вот все наоборот – 4 поражения в 5 матчах. Нестабильность, как она есть, но это не отсутствие мастерства, а форма;

- с «Химками» была основа, кроме Сафонова, кивать на массовые потери из-за травм не могут. Просто Кайо раньше впечатлял, а теперь ошибается. Классон попадал, а теперь нанес 0 ударов до замены;

- у «быков» за весь сезон всего четыре «сухаря». Причем как раз против аутсайдеров РПЛ . Защиты нет как класса. Ни на стандартах, как сегодня, ни при перестроениях.

Доверие тренерам – фишка клуба

Даже если этого не заслуживают, традиции есть традиции. Ритуальность в футболе важна. Например, Клопп запрещал игрокам касаться надписи на «Энфилде», пока не выиграют трофей. Вот и для «Краснодара» верить в тренера – ритуал. Муслин и Шалимов вряд ли заслуживали этого, но Мусаев другой.

Сейчас хихикают, сравнивая его с Семаком, но тут разные истории. Мурад Олегович в Лигу чемпионов попал не в возрасте футболиста Сергея Богдановича. Мусаев с улицы и без образования зашел в еврокубки, бывал в тройке не раз, прошел квалификацию Лиги чемпионов, что не каждый «Спартак» осиливал.

Галицкий доверяет тренерам и дает им время, важно назвать это тактикой. Мусаев сейчас проигрывает, а потом начнет побеждать. «Краснодару» не стоит меняться и тасовать тренеров, как «Спартак» или «Зенит».

- среди свободных наставников видим Спаллетти. Знает РПЛ , может подхватить «Краснодар». Но вряд ли Галицкий готов отдать немолодому бразды правления, а талантливому и юному может не хватить опыта, как Мусаеву;

- у «Спартака» 5 тренеров за 5 лет, у «Зенита» — четверо. «Локомотив» и «Динамо» тоже склонны к резким движениям. А у «Краснодара» лишь Шалимов и Мусаев. Оба пошли на повышение из молодежки и второго состава. Галицкий брал проверенных;

- поражения Мусаева можно объяснить цифрами. Было 8 матчей за 3 полных недели (вычтем перерыв на игры сборных), причем из соперников в плохой форме только «Тамбов». Вот остальным проиграли в таком графике;

- Мурад Олегович может выйти в плей-офф Лиги Европы. Да и в РПЛ все уставшие, шансы весной будут, отрыв от четвертой строчки пока восемь пунктов, за 14 туров можно отыграться.

Сезон без еврокубков – шанс на титул

Летом будет Евро-2020, следующий сезон тоже пройдет в плотном графике. Если «Краснодар» не выйдет в еврокубки, то получит преимущество в РПЛ . Профессионалы должны играть дважды в неделю, но тут матчи слишком часто. И кто без Европы, то банально свежее, резче, изобретательнее.

«Краснодар» в плотном графике сломался психологически – не все проигранные матчи были слабыми. А через год могут получить преимущество над «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». За одного битого двух небитых дают, а тут такая школа – «Ренн», «Севилья» и «Челси» позволят переосмыслить свою игру, увидеть ее оптикой ЛЧ , сделать выводы.

Конечно, когда в команде ни одного надежного игрока обороны, кроме Сафонова, то нужны грамотные трансферы. Но вспомните, с чего начинались разбор. Галицкий – миллиардер, на одну неудачную попытку может ответить десятком грамотных.

- если коллектив с Мусаевым не используют негативный опыт во благо, не отреагируют на серию поражений со спортивной злостью, то выход у Галицкого один – смена наставника и немалой части состава;

- но есть и другой путь. В прошлом сезоне «Спартак» был на 7-м месте, отстали от чемпиона на 33 очка. После нового первого круга в трех пунктах от первого места. «Краснодар» такой путь сможет повторить, особенно без нагрузок в Европе;

- «Локомотив» с восьмого места стал чемпионом, «Зенит» и «Спартак» с пятых строчек. Рывки неудачников – фишка РПЛ , поэтому и прокол Семака, если случится, никого не удивит, и будущий успех «Краснодара» в 2022-м можно подготовить, если пахать и брать реванши у самих себя;

- если Мусаев сейчас получит поддержку Галицкого с учетом всех скидок – нагрузки, дебют в группе ЛЧ , пандемия и травмы, то у Мурада Олеговича и команды один путь. В следующем сезоне без еврокубков (да и с ними тоже) надо брать чемпионство.

Сейчас видим серию эксцессов исполнителей. Форварды мажут, хавбеки недобирают ключевые передач, защитники привозят. Черная полоса атакующей команды, что дважды может претендовать по игре минимум на ничьи против самой «Севильи».

Так что не так безнадежен «Краснодар», как его результаты. В планировании сезона видим жесткие проколы – нельзя претендовать на титулы, если в первом круге обыгрываешь «Химки» со счетом 7:2, а во втором уступаешь 1:0. Сами себя взяли в заложники.

Но не тот случай, когда в клубе полный бардак и нет второго шанса. Он будет, но его нужно использовать с умом, поскольку разговоры о романтике, как в успешном браке, не так важны, как реальные действия.

Атаковать, не забивая, владеть мячом, проигрывая, не так уж сложно. «Краснодару» пора оттолкнуться от дна, разозлиться и побеждать.