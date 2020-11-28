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У «Краснодара» 7 поражений в 8 матчах. За такую серию отплатить можно только титулом

28 ноября 2020, 22:12
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Футболисты и тренер не выдержали график, но «Соккер.ру» напоминает о стиле клуба.

У ФК «Краснодар» есть стратегия

Не будем сравнивать другие команды с известными карточными играми, чтобы никому не достался «Дурак», но ФК «Краснодар» — покер. Причем играет в него миллиардер для удовольствия, азарта для города и будущего талантливых российских мальчишек.

Галицкий сам не стал футболистом, заработал деньги, а затем переключился на обустройство инфраструктуры спортивного клуба и академии. Фото, где владелец «Краснодара» смотрит, как в парке вокруг стадиона высаживают пальмы, очень символичное.

Причем несложно играть в покер, где пан или пропал, если знаешь, что можешь развлекаться до конца жизни. А команда рано или поздно вырастет, как деревья вокруг стадиона.

- у «Краснодара» никогда не было аномальных для РПЛ расходов. Бюджет последних трех сезонов – 4-5-й в РПЛ. И нормально после 6 лет, когда ниже четвертого места не спускались, выдать провальный отрезок на фоне игры в группе ЛЧ;

- до пятого места сейчас 6 пунктов, вряд ли стоит ставить крест на «быках», если целый круг впереди, а дополнительно есть Кубок России, который тоже хорошо бы выиграть для поднятия морального духа коллектива;

- «Зенит» тратит на академию 579 млн рублей за сезон, «Спартак» — 216, ЦСКА – 232. А у «Краснодара» расходы составляют дикие 827 млн рублей, 12 % от бюджета. Приоритет очевиден, ставят на марафон, а не на спринт.

Черная серия – из-за игры в защите

Вряд ли раньше был в отрезок, когда проиграли 7 из 8 матчей. А из десяти выиграли лишь в двух домашних. Конечно, три поражения от «Челси» и «Севильи», грандов из топ-5. Еще два от «Спартака» и «Зенита», фаворитов РПЛ. Но какая разница?

Видели матчи против испанцев. Дважды претендовали на победы. Тут дело в характере. Вот Талалаев пытается донести до «Ахмата», что не скромные провинциалы, чьё место у зоны вылета. У «Краснодара» хватает той же лишней скромности и обреченности. Выражена она в потере концентрации.

Не верят в себя. И так совпало, что все соперники, кроме «Тамбова», где закончились деньги — другие. «Краснодар» неплохо смотрелся отрезками многих матчей, но график добил команду Мусаева. Спеклись, только нервничают и проигрывают.

- у «Краснодара» была серия из 4 побед в 5 играх, теперь вот все наоборот – 4 поражения в 5 матчах. Нестабильность, как она есть, но это не отсутствие мастерства, а форма;

- с «Химками» была основа, кроме Сафонова, кивать на массовые потери из-за травм не могут. Просто Кайо раньше впечатлял, а теперь ошибается. Классон попадал, а теперь нанес 0 ударов до замены;

- у «быков» за весь сезон всего четыре «сухаря». Причем как раз против аутсайдеров РПЛ. Защиты нет как класса. Ни на стандартах, как сегодня, ни при перестроениях.

Доверие тренерам – фишка клуба

Даже если этого не заслуживают, традиции есть традиции. Ритуальность в футболе важна. Например, Клопп запрещал игрокам касаться надписи на «Энфилде», пока не выиграют трофей. Вот и для «Краснодара» верить в тренера – ритуал. Муслин и Шалимов вряд ли заслуживали этого, но Мусаев другой.

Сейчас хихикают, сравнивая его с Семаком, но тут разные истории. Мурад Олегович в Лигу чемпионов попал не в возрасте футболиста Сергея Богдановича. Мусаев с улицы и без образования зашел в еврокубки, бывал в тройке не раз, прошел квалификацию Лиги чемпионов, что не каждый «Спартак» осиливал.

Галицкий доверяет тренерам и дает им время, важно назвать это тактикой. Мусаев сейчас проигрывает, а потом начнет побеждать. «Краснодару» не стоит меняться и тасовать тренеров, как «Спартак» или «Зенит».

- среди свободных наставников видим Спаллетти. Знает РПЛ, может подхватить «Краснодар». Но вряд ли Галицкий готов отдать немолодому бразды правления, а талантливому и юному может не хватить опыта, как Мусаеву;

- у «Спартака» 5 тренеров за 5 лет, у «Зенита» — четверо. «Локомотив» и «Динамо» тоже склонны к резким движениям. А у «Краснодара» лишь Шалимов и Мусаев. Оба пошли на повышение из молодежки и второго состава. Галицкий брал проверенных;

- поражения Мусаева можно объяснить цифрами. Было 8 матчей за 3 полных недели (вычтем перерыв на игры сборных), причем из соперников в плохой форме только «Тамбов». Вот остальным проиграли в таком графике;

- Мурад Олегович может выйти в плей-офф Лиги Европы. Да и в РПЛ все уставшие, шансы весной будут, отрыв от четвертой строчки пока восемь пунктов, за 14 туров можно отыграться.

Сезон без еврокубков – шанс на титул

Летом будет Евро-2020, следующий сезон тоже пройдет в плотном графике. Если «Краснодар» не выйдет в еврокубки, то получит преимущество в РПЛ. Профессионалы должны играть дважды в неделю, но тут матчи слишком часто. И кто без Европы, то банально свежее, резче, изобретательнее.

«Краснодар» в плотном графике сломался психологически – не все проигранные матчи были слабыми. А через год могут получить преимущество над «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». За одного битого двух небитых дают, а тут такая школа – «Ренн», «Севилья» и «Челси» позволят переосмыслить свою игру, увидеть ее оптикой ЛЧ, сделать выводы.

Конечно, когда в команде ни одного надежного игрока обороны, кроме Сафонова, то нужны грамотные трансферы. Но вспомните, с чего начинались разбор. Галицкий – миллиардер, на одну неудачную попытку может ответить десятком грамотных.

- если коллектив с Мусаевым не используют негативный опыт во благо, не отреагируют на серию поражений со спортивной злостью, то выход у Галицкого один – смена наставника и немалой части состава;

- но есть и другой путь. В прошлом сезоне «Спартак» был на 7-м месте, отстали от чемпиона на 33 очка. После нового первого круга в трех пунктах от первого места. «Краснодар» такой путь сможет повторить, особенно без нагрузок в Европе;

- «Локомотив» с восьмого места стал чемпионом, «Зенит» и «Спартак» с пятых строчек. Рывки неудачников – фишка РПЛ, поэтому и прокол Семака, если случится, никого не удивит, и будущий успех «Краснодара» в 2022-м можно подготовить, если пахать и брать реванши у самих себя;

- если Мусаев сейчас получит поддержку Галицкого с учетом всех скидок – нагрузки, дебют в группе ЛЧ, пандемия и травмы, то у Мурада Олеговича и команды один путь. В следующем сезоне без еврокубков (да и с ними тоже) надо брать чемпионство.

Сейчас видим серию эксцессов исполнителей. Форварды мажут, хавбеки недобирают ключевые передач, защитники привозят. Черная полоса атакующей команды, что дважды может претендовать по игре минимум на ничьи против самой «Севильи».

Так что не так безнадежен «Краснодар», как его результаты. В планировании сезона видим жесткие проколы – нельзя претендовать на титулы, если в первом круге обыгрываешь «Химки» со счетом 7:2, а во втором уступаешь 1:0. Сами себя взяли в заложники.

Но не тот случай, когда в клубе полный бардак и нет второго шанса. Он будет, но его нужно использовать с умом, поскольку разговоры о романтике, как в успешном браке, не так важны, как реальные действия.

Атаковать, не забивая, владеть мячом, проигрывая, не так уж сложно. «Краснодару» пора оттолкнуться от дна, разозлиться и побеждать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
30 ноября в 04:39
Споров по поводу гола было много . Гол не засчитали правильно. Но вас не переубедить. Да и с пары метров надо попадать не в руку Акинфеева, а в ворота, да и Мордовии , которая никакущая была, не надо сливать игру было..
sv_1969
sv_1969 ответ Roger Young (раскрыть)
29 ноября в 22:49
Толку от этой атаки ноль! У Мусаева один план на игру!Это тупик!
sv_1969
sv_1969 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
29 ноября в 22:47
И уже давно не тянет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 ноября в 16:27
Опять "вы"!!!!))).
Не Мордовия дорогой, не Мордовия. Судья не засчитал гол игрока Рубина вашему клубу в последнем туре.
Гол, который был чистый. Все потом замяли тихо, а Гинер поднял над головой дутый трофей.
Все. Не вижу смысла в дальнейшем общение т.к лицо ты заинтересованное и будете вместе с Ваней обелять свою историю).
Ruslan3132
Ruslan3132
29 ноября в 14:36
Без защиты никогда не выиграть титул. К сожалению для Краснодара, Мусаев не тянет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
29 ноября в 13:31
А может все же Мордовия отобрала??? Как удобно передергивать, хотя вы у Алании второе чемпионство отобрали и не паритесь.
Roger Young
Roger Young
29 ноября в 13:30
Краснодар единственный по-настоящему частный клуб в России. Уже за это хочется сказать спасибо Галицкому.

Во вторых, единственный клуб который в реальности ходит в атаку, а не создает видимость нападения.

Надеюсь у них все будет хорошо. Желаю успеха.
Faustello
Faustello
29 ноября в 11:31
Хата строится от печки, а футбольная игра от защиты. Нельзя декларировать что мы мол атакующие красавцы и тупо пропускать почти в каждой атаке соперника. При этом ещё и атаковать разучились. Мусаев вообще развалил игру.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 ноября в 10:54, ред.
. Видел и твой ответ. Да. Я верю, что пишу. Вы отобрали в наглую золото у Ростова в 2016г. Возможно единственное золото у донской команды с перефирии за всю ее историю. Так что ещё надо подумать, кто верит, а кто не верит.. и ,тем более не вам критику наводить). По вашему).
viv
viv
29 ноября в 10:51
Какой титул? Забудьте про титул пока играть не научитесь.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 ноября в 10:31
"...Был один путный, так и то сожрали мужичка ни за что..."
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Как ни за что? Чтобы НЕ ВЫСОВЫВАЛСЯ!
neukomm
neukomm
29 ноября в 09:50, ред.
"Доверие тренерам – фишка клуба"
Просто в голос орнул. А ЦСКА вообще от смеха по полу катается.
7 тренеров с 2009 у Краснодара и 2 у ЦСКА.
Bullкин
Bullкин ответ Bon Scott (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября в 09:38, ред.
Даааа! Кубань - настоящий клуб, висевший на госказне, то есть на налогоплатильщиках! Я например очень доволен, что в крае есть частный самодостаточный клуб, а не пиявка от бюджета или госкорпорации.
yasukuni
yasukuni ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 ноября в 08:52
А причем тут Слуцкий? Гинер брал. Как сейчас семачишка мельтешит, но работает-то Дюков!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
29 ноября в 08:28
Мягкотелый Слуцкий взял за семь лет семь трофеев. А ваши семь предыдущих , даже все вместе к нему не приблизились. Был один путный, так и то сожрали мужичка ни за что. Так что не вам критику наводить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 ноября в 08:10, ред.
Когда труха сыпалась у берёз с капитаном, косяки рекордсмена в ответственных матчах, все из устраивало. Даже мягкотелый Слуц, открутивший гайки в сборной, после Фабио, был для них спасителем Отчизны). "Маридишвили, Кучаев, Чалов, Карпов, Тикнизян"..Нашел, чем хвалиться Ваня)). "Благодаря" Гинеру они на "виду") И большими носами вечно ломающими не запоминаются, пока..).
В Краснодаре все нормально и проблемы решаемы. Клуб не уйдет вниз в силу тех моментов, которых описал автор, но и на вершине по моему ему не быть, пока. Пока. Повторюсь. Тут несколько причин, как объективных, так и субъективных.
valt134
valt134
29 ноября в 04:32
Статья понравилась. Автору-зачёт. Не всё так плохо.
Goger90
Goger90 ответ Bon Scott (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября в 01:20
И где эти ваши народные команды?
Дема Red
Дема Red
29 ноября в 00:18
Тренеры быков ручные, пора уже притащить серьезно го человека, а не плясать под дудку Галицкого.... Деньги есть есть на тренера
112910415
112910415
28 ноября в 23:18
КПД низкий выходит
половина состава не тянет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
28 ноября в 23:09
Другой факт тревожит. На академию Галицкий тратит почти столько же сколько Зенит, Спартак и ЦСКА вместе взятые. Где отдача.? Где обещанные 11 своих воспитанников в составе. Пока реально 1 Сафонов и немного Уткин и Шапи. Все. А у ЦСКА Марадишвили, Кучаев, Чалов, Карпов, Тикнизян - выпускники Академии последних 2-3 лет. Да еще Головин. Так что академия пока не дает того что хотелось бы.
-Хостинский-
-Хостинский-
28 ноября в 22:58
Зимой менять двух централтных , Мартынович стареет на глазах и часто ошибантся , Кайо вообще не уровень Краснодара, что бы купить 2 х качественных легионеров в центр обороны, придется продать еще и Рамиреса , как бы этого не хотелось . А на покупку топовых центральных деньги есть с ЛЧ + продажа своих .
Мусаеву дать этот год доиграть , возможно еще сезон , если толку не будет , брать хорошего тренера из за границы , как бы это не хотел Галицкий
виктор бочарников
виктор бочарников
28 ноября в 22:45
Этот сезон провален,остается действительно зализывать раны и не лезть в еврокубки, на самом деле надо не так много,обрести защиту и опорную зону,ну и напа помоложе с амбициями.
Трезвый повар
Трезвый повар
28 ноября в 22:45
У Ростова бюджет в 2 раза меньше чем у Краснодара. 2.3 ярда против 5 ярдов. И при этом Ростов испытывая финансовые трудности и продав в октябре 6 лидеров команды смог выстоять
Такой же стойкости я желаю и Краснодару. Большому футбольному клубу, в отличии от искусственно созданного Сочи
sv_1969
sv_1969
28 ноября в 22:14
Какое чемпионство??? Поражаюсь терпению Галицкого
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