Карпин: «Порадовал счет, но не могу сказать, что мы играли хорошо»

Главный тренер «Ростова» подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Больше, конечно, порадовал счет. Не могу сказать, что мы играли хорошо и правильно все 90 минут. Соперник ставил достаточно сложные задачи. Они физически и тактически хорошо готовы, меняли рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата. В обороне у нас проблем не было в 1-м тайме, но мяч не держался так, как нам бы хотелось. В начале 2-го тайма примерно то же самое. Подрастерялись немного, но смогли выправить игру. Еременко не забил пенальти с ЦСКА , поэтому бил Полоз. О таблице не думали, футболистам сказал, что самое главное — отрабатывать то, что делаем на тренировках. По разным причинам не удается сыграть 3-4 игры подряд основным составом. Внешний вид Глебова — это его дело. Пацан пообещал — пацан сделал.