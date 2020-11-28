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Карпин: «Порадовал счет, но не могу сказать, что мы играли хорошо»

сегодня, 21:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Больше, конечно, порадовал счет. Не могу сказать, что мы играли хорошо и правильно все 90 минут. Соперник ставил достаточно сложные задачи. Они физически и тактически хорошо готовы, меняли рисунок игры по ходу матча. Не ожидали такого результата. В обороне у нас проблем не было в 1-м тайме, но мяч не держался так, как нам бы хотелось. В начале 2-го тайма примерно то же самое. Подрастерялись немного, но смогли выправить игру. Еременко не забил пенальти с ЦСКА, поэтому бил Полоз. О таблице не думали, футболистам сказал, что самое главное — отрабатывать то, что делаем на тренировках. По разным причинам не удается сыграть 3-4 игры подряд основным составом. Внешний вид Глебова — это его дело. Пацан пообещал — пацан сделал.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:27
вот за это мне и нравится валера))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:25
Вася Обломов у Рубина в том матче отсутствовали 5 игроков основы, а у Ростова 4 игрока основы. Так чья молодёжка с кем играла?
dzvinka
dzvinka ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:14
до 1 минуты... скорострелит парень, как Дзюба.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:07
даже Рубин молодежкой всего 2-0 продул
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:03
Это золотое сечение
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:01
Карпин частенько бывает недоволен игрой команды в победных матчах. Никогда сильно не хвалит, но и крайних не находит при поражениях. Валерий Георгиевич со временем стал хорошим психологом
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:59
Статья вышла в 21-46 и один чел уже в 21-46 написал коммент. Он в каждой теме всегда первым коммент пишет. Не важно что, главное первым))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ viv (раскрыть)
сегодня в 21:53, ред.
Пенальти по делу победу, чего греха таить Динамо пенку не бил?! Карма за Красные в матчах Локо, Сочи, Тамбова видимо Динамо с подачек судей привыкло в большинстве играть
viv
viv
сегодня в 21:50
Помогли два пенальти в ворота Динамо. После которых уже не судьба была Динамо вернуться в игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:46
Карпин был в шоке!
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