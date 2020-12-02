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«Это просто безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»

02 декабря 2020, 09:53

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал, на что тратил деньги во времена выступлений за «Зенит».

Ты молодой, в «Зените», тебе платят хорошие деньги, можешь купить всё, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку. Правда, молодой организм выдерживал, так что никогда не тренировался в полсилы, всё получалось.

Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал её только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку – полный набор. Делать дома нечего – поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вёл мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.

Когда в команде работал Дик Адвокат, то нас – пятерых молодых игроков – взяли в заявку на матч с «Томью», мы победили, и все футболисты, даже просидевшие в запасе, получили 100-процентные премиальные. Следующий матч с «Москвой» снова выиграли, я был в заявке и снова получил бонус. На эти премиальные взял себе первую машину Opel Insignia, на тот момент 220 лошадей. Я только научился водить, в автосалоне отдал ключи другу, чтобы отвёз меня домой, но он на полпути остановился: «Теперь ты». Потихоньку доехал. Через полгода повысили контракт, я купил чёрный Mercedes ML300, а Insignia вся в снегу стояла под окнами: продал её, как только уехал в аренду в Томск.

Недавно Канунников, пропустивший год из-за травмы, вернулся к тренировкам.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
03 декабря в 20:47
Естественно!И лимит продвинули из-за этого!
pomor45
pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
03 декабря в 20:46
Агенты не могут так влиять на ситуацию без заинтересованной поддержки коррумпированных чиновников РФС и лиг, и руководства самих клубов. Полагаю, что корень зла в коррупции.
протон1
протон1
02 декабря в 21:01
вот они кокорины. разбаловали деньгами. люди нищие в россии. а эти
Пепс
Пепс ответ Евгений Быстров (раскрыть)
02 декабря в 18:29, ред.
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    02 декабря в 17:48
    Уже не первый кто "повествует" о таких "достижениях", поэтому весь футбол у нас на дне... ну нельзя русскому человеку давать столько денег за безделье!!! Нельзя!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Пепс (раскрыть)
    02 декабря в 17:45
    Дело не в Зените,а вообще в нашем российском футболе.Да и не только в футболе.
    valt134
    valt134
    02 декабря в 16:51
    Сдал ВСЕХ...
    d_fincher
    d_fincher ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 декабря в 16:41, ред.
    Передергиваешь. В других клубах в 2, в 5, в 10 раз меньше денег. Это раз. Ситуацию подобную создал РФС, который возглавляют чиновники Газпрома уже 20 лет. Это два. И три - не обеляй своих, выглядит это не очень.
    d_fincher
    d_fincher
    02 декабря в 16:37
      lobsterdam
      lobsterdam
      02 декабря в 16:33
      'это все не ново и не удивительно. Сам наверное из глухой деревни с развалившимися домами и покосившимися заборами и мог бы помочь родне, дать на жизнь, но ума не хватил даже на это. Зачем им столько платить, если они даже потратить с толком не умеют?
      Сп62
      Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      02 декабря в 16:14
      Всё правильно. Но сделать это может только один человек, а он, к сожалению, soccer не читает.
      Introvert
      Introvert
      02 декабря в 15:33
      Безумный Макс.
      55psb66
      55psb66 ответ Медив (раскрыть)
      02 декабря в 15:17
      10 лет назад Дзюба закутки чистил
      55psb66
      55psb66
      02 декабря в 15:12
      Вот что лимит животворящий делает
      Grizzzly
      Grizzzly
      02 декабря в 15:10
      Вся суть в одном интервью. Молодые получают бабла за минимальные достижения. Через пару лет увидим его в рядах аналитиков МачтТВ, в ранге легендарного двухкратного чемпиона и вдобавок дадут мастера спорта.
      Пепс
      Пепс
      02 декабря в 15:06, ред.
      Потому Канун ты и не стал толковым напом... Молодость пропил в Зените... Значит такие там тренировки.... что вы с ночной пьянки их выдерживали ((((( А тут глядишь на Зальцбург на фоне пингвинов из Локо и думаешь - в чем подвох.... А оно вон че...
      STVA 1
      STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
      02 декабря в 15:03
      Думаю дело тут ещё и в агентах , которые выбивают зрЯплату игроку и комиссионные себе!
      DEIVID 2
      DEIVID 2 ответ Prazdnik (раскрыть)
      02 декабря в 14:54
      Так он не про сегодня говорит. Это лет 10 назад было.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ yasukuni (раскрыть)
      02 декабря в 14:42
      Алёо не знакомый. Посмотри дружище забил нажать ответ.)))
      Ravshan878
      Ravshan878
      02 декабря в 14:39
      Откуда знаешь он детей и внуков обеспечил? Я высказал своё мнение.Пардон Откуда знаешь что у меня есть в кармане?В отличие от тебя.!!!
      Z. Kramer
      Z. Kramer
      02 декабря в 14:36
      Интервью о том, что сидеть в запасе в Зените и получать огромные деньги - это нормально.
      Prazdnik
      Prazdnik
      02 декабря в 14:36
      Футболку ZARA за 500р...Там дешевле 1299р. майчушек нету.😑
      dzvinka
      dzvinka
      02 декабря в 14:26, ред.
      а теперь скажите мне, что лимит и золотые паспорта дадут вам воспитать качественных игроков?
      Медив
      Медив
      02 декабря в 13:52
      Лол, футболка за 30к это безумие? Я думал он там Дзюбу в кокаине купал... А это xрень какая то
      pomor45
      pomor45 ответ bublikyo (раскрыть)
      02 декабря в 13:31
      Парень, или глуповат, или ангажирован под компанию, развёртываемую сторонниками потолка зарплат. Вот только кого убеждать собрались? Болельщиков, так они и без того обеими руками - ЗА. Богатые папеньки, потратившиеся на своих бестолковых чад в школах, однозначно - ПРОТИВ. Кого же, тогда? Нужно просто волю проявить и ликвидировать этот порок.
      kastites
      kastites
      02 декабря в 13:31
      В татарском рубине сдулся совсем
      oFANATo
      oFANATo
      02 декабря в 13:28
      Газпромовский зенит убивает футбол в РПЛ и развращает молодых игроков.
      pomor45
      pomor45
      02 декабря в 13:21, ред.
      Понятно, что переплачивают при покупке за легионеров и дают им завышенные контракты, чтобы заманить их в Россию, но этим-то шелкоперам, за что платят. Что мешает привести их зарплату в какие-то разумные пределы? Они-то куда денутся? Что их за бугор манят? Нет, никому они там не нужны. За счастье же должны почитать уже то, что их в команды РПЛ берут. По моему ничто не мешает урезать им зарплаты. Нужна только воля.
      STVA 1
      STVA 1 ответ avici_liverpool (раскрыть)
      02 декабря в 13:06
      С Испанией игры как таковой не было!
      STVA 1
      STVA 1 ответ NGYRZ (раскрыть)
      02 декабря в 13:03
      Вчера Зальцбург это продемонстрировал а сегодня дело за Брюгге)
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