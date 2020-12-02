«Это просто безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал, на что тратил деньги во времена выступлений за «Зенит».
Ты молодой, в «Зените», тебе платят хорошие деньги, можешь купить всё, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку. Правда, молодой организм выдерживал, так что никогда не тренировался в полсилы, всё получалось.
Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал её только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку – полный набор. Делать дома нечего – поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вёл мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.
Когда в команде работал Дик Адвокат, то нас – пятерых молодых игроков – взяли в заявку на матч с «Томью», мы победили, и все футболисты, даже просидевшие в запасе, получили 100-процентные премиальные. Следующий матч с «Москвой» снова выиграли, я был в заявке и снова получил бонус. На эти премиальные взял себе первую машину Opel Insignia, на тот момент 220 лошадей. Я только научился водить, в автосалоне отдал ключи другу, чтобы отвёз меня домой, но он на полпути остановился: «Теперь ты». Потихоньку доехал. Через полгода повысили контракт, я купил чёрный Mercedes ML300, а Insignia вся в снегу стояла под окнами: продал её, как только уехал в аренду в Томск.
Недавно Канунников, пропустивший год из-за травмы, вернулся к тренировкам.
И даже в относительно бедных командах игроки получают в десятки раз больше врачей, учителей или шахтёров. Этот перегиб нужно исправлять. Вводить верхний порог зарплаты или зарплатный лимит на команду по типу НХЛа. Тогда пацаны, научившиеся через раз попадать по мячу, не будут получать баснословные деньги за паспорт. А кто захочет получать побольше, поедут за границу, впахивать и набираться мастерства. Это будет полезно и для сборной, и для нашего футбола в целом...
И даже в относительно бедных командах игроки получают в десятки раз больше врачей, учителей или шахтёров. Этот перегиб нужно исправлять. Вводить верхний порог зарплаты или зарплатный лимит на команду по типу НХЛа. Тогда пацаны, научившиеся через раз попадать по мячу, не будут получать баснословные деньги за паспорт. А кто захочет получать побольше, поедут за границу, впахивать и набираться мастерства. Это будет полезно и для сборной, и для нашего футбола в целом...