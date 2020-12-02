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Бубнов: «Николичу следует объяснить, зачем „Локо“ покупал Райковича»

02 декабря 2020, 03:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Локомотива» в домашнем матче с «Зальцбургом» (1:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ротация, которую провёл Николич, оказалась ошибочной. Тренер «Локо» рассчитывал выстоять против «Зальцбурга» семью игроками оборонительного плана за счёт снижения креативности в середине поля. За атаку у хозяев отвечали всего 3 футболиста, которые оказались отрезанными от остальной команды, а потому неэффективными.

С такой командой, как «Зальцбург», так играть нельзя. Австрийцы великолепно прессингуют, обладают быстрой и техничной группой атаки, а также надёжно играют в обороне. Они и в домашнем матче, и в Москве не стали закрываться и придерживались агрессивного футбола. Тактика Николича не сработала, а перестроиться по ходу встречи после 0:2 в первом тайме было очень сложно.

Конечно, нельзя не отметить грубые ошибки «Локомотива» в обороне, из-за которых «Зальцбург» забил три мяча, а мог ещё больше. Хозяева не смогли сыграть качественно сзади, и эта нервозность передалась всем на поле. В очередной раз мы убедились, какие трудности испытывают москвичи в защите, где им не хватает исполнителей высокого качества.

Особое внимание стоит уделить Райковичу, чей переход в «Локомотив» наделал много шума. Серб опять доказал, что не соответствует уровню команды, и породил очередную порцию вопросов к Николичу. Наверняка ведь игрок покупался с согласия тренера, которому стоит объяснить, зачем было сделано это приобретение.

Уверен, «Локомотив» мог бы сыграть по-другому. Во втором тайме с помощью замен всё-таки удалось выправить игру и начать оказывать давление на соперника. Стоило насытить среднюю линию креативными футболистами вроде Миранчука с первых же минут. Другое дело, что Николич лучше знает, в каком состоянии его игроки. Но всё же с более атакующей тактической схемой у «Локомотива» было бы больше шансов.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 декабря в 10:48
Не понимаю я этих претензий к железякам, которые показали свой уровень, не более. Будто какой-то европейский гранд оконфузился... Типа ставка была на полуфинал ЛЧ, а они даже из группы не выходят.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 декабря в 07:26
Пусть Кикнадзще ответит - зачем выгнал Семина и купилл жтого физрука ?
ДСА
ДСА
02 декабря в 04:58
Локомотив опять в опале: проиграли важнейший матч.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 03:41
Чего уж теперь, Николич, Кикнадзе .....игроки - это команда виноваты все. Но кто то все равно виноватее?!?
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