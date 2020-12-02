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Ловчев: «У „Локомотива“ не было замены выбывшим игрокам»

02 декабря 2020, 09:12
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Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зальцбурга» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нельзя не заметить, что когда к нам приезжали иностранные тренеры, все в один голос говорили, что у вас играют в медленный футбол. Но вопрос в том, что их приглашали, чтобы перестраивать футбол.

У «Локомотива» не было замены выбывшим игрокам. Из строя выбыли Крыховяк, Баринов и Миранчук. Замены этим игрокам нет. «Локомотив» в этой Лиге чемпионов показывал клыки, цеплялся, дрался, а в этом матче все вот так получилось… Привоз Мурило? Спрашивается, зачем он нам нужен? Почему играет он, а не наши парни. Помнится, когда его подписали, он и не очень-то был и нужен. Понятно, что он игрок какого-то уровня, но вопрос — какого? Повторюсь, когда они (легионеры) к нам приезжают, что не они нас туда поднимают, а сами опускаются к нам.

Почему седьмая команда России должна обыгрывать первую команду Австрии? Или наша сборная сейчас сильнее? В нашем чемпионате людей к такому футболу не готовят.

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Killofwrath
Killofwrath
02 декабря в 12:33
Мурило - хороший защитник, в Локо он лучший, а подобный привоз может случится с любым
Другое дело, Райкович, там именно ошибки из-за того, что он дно
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 12:19
Ну и кто во всем виноват???
Конечно Вася Вася Вася
Ну кто его не знает!!!
cska1948
cska1948
02 декабря в 10:22
"...У «Локомотива» не было замены выбывшим игрокам. Из строя выбыли Крыховяк, Баринов и Миранчук. Замены этим игрокам нет..."
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Почему только этим игрокам нет замены? А разве проданным Хвиче Кварацхелия и Алексею Миранчуку есть замена?
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 09:42
Теперь по Локомотиву пройдутся все кому не лень.
Gahi
Gahi
02 декабря в 09:16
Если грамотно подошли бы то играть можно было бы и с теми кто остался в строю.
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