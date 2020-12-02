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Наумов: «Мурило никогда не заиграет на уровне РПЛ»

02 декабря 2020, 02:51
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения бывшей команды от «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов раскритиковал работу московского клуба на трансферном рынке.

Такие матчи обнажают все недостатки работы клуба, прежде всего, трансферные провалы и прочее. Всё выразилось в матче. Смотрите, взяли Мурило, не согласовав с Сёминым, насильно впихнули. Сёмин давал ему шанс и сразу говорил, что это не уровень «Локомотива». И он никогда не заиграет на уровне нашей лиги. Но нет, взяли. Отпустили Кверквелию и взяли Райковича – это вообще недоразумение какое-то. И всё это вскрывается в таких матчах.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен
02 декабря в 10:56
Мурило давно уже на уровне РПЛ,да,вчера сделал одну страшную ошибку,но в остальном матче играл отлично.По поводу Райковича полностью согласен,он полнейшее недоразумение.
galem72
galem72
02 декабря в 10:44
хе-хе

Я стесняюсь спросить, а какой уровень убогой рпл, что на него нужно кого-то ровнять? ))
А то любят эти совковые парт'функционеры возвеличивать и приукрашать обстановку на публику.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 08:19
РПЛ не уровень, Мурило не футболист.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 декабря в 07:29
Конечно не заиграет. В моменте с привозом первым же касанием вынос должен быть, а это чудо коленом мяч к газону пытался прижать. Колено не 5я точка - меньше и твёрже).
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 04:58
Поздно пить боржоми. Поезд загнали в тупик.
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 04:38
Что? Гонор от ничьей с Атлетико закончился?
ДСА
ДСА
02 декабря в 02:54
В общем вылетел Локомотив по делу.
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