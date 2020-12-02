Наумов: «Мурило никогда не заиграет на уровне РПЛ»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов после поражения бывшей команды от «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов раскритиковал работу московского клуба на трансферном рынке.

Такие матчи обнажают все недостатки работы клуба, прежде всего, трансферные провалы и прочее. Всё выразилось в матче. Смотрите, взяли Мурило, не согласовав с Сёминым, насильно впихнули. Сёмин давал ему шанс и сразу говорил, что это не уровень «Локомотива». И он никогда не заиграет на уровне нашей лиги. Но нет, взяли. Отпустили Кверквелию и взяли Райковича – это вообще недоразумение какое-то. И всё это вскрывается в таких матчах.