Булыкин — о шансах «Локо» на ЛЕ: «Будет очень тяжело что-либо сделать»

Советник генерального директора «Локомотива» прокомментировал поражение команды от «РБ Зальцбург» (1:3) в Лиге чемпионов.

Конечно, отсутствие нескольких игроков основного состава и индивидуальные ошибки негативно повлияли на игру. Сложно на что-то списать индивидуальные ошибки. В плюс по этой игре вряд ли что-то можно занести.

«Локомотив» сегодня не смог добиться результата и решить задачу – выход в евровесну. Конечно, теоретические шансы на это еще остались. В футболе часто случаются непредсказуемые результаты, но будет очень тяжело что-либо сделать.

Группа сложная, у «Локомотива» были хорошие игры в Лиге чемпионов, но все решают очки.