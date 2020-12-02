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Булыкин — о шансах «Локо» на ЛЕ: «Будет очень тяжело что-либо сделать»

02 декабря 2020, 09:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение команды от «РБ Зальцбург» (1:3) в Лиге чемпионов.

Конечно, отсутствие нескольких игроков основного состава и индивидуальные ошибки негативно повлияли на игру. Сложно на что-то списать индивидуальные ошибки. В плюс по этой игре вряд ли что-то можно занести.

«Локомотив» сегодня не смог добиться результата и решить задачу – выход в евровесну. Конечно, теоретические шансы на это еще остались. В футболе часто случаются непредсказуемые результаты, но будет очень тяжело что-либо сделать.

Группа сложная, у «Локомотива» были хорошие игры в Лиге чемпионов, но все решают очки.

Чтобы квалифицироваться в Лигу Европы с третьего места в группе, в заключительном туре «Локомотив» должен обыграть в гостях «Баварию» и ждать, что «Зальцбург» не победит дома у «Атлетико».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ 112910415 (раскрыть)
02 декабря в 14:01
Зальцбург то не победит, но нам это не поможет.
112910415
112910415
02 декабря в 10:28
Зальцбург-то не победит, а в остальном всё не так оптимистично
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Caniggia (раскрыть)
02 декабря в 10:02
Смею уточнить, что все-таки ненаучная.
Caniggia
Caniggia
02 декабря в 09:29
Обыграть в гостях Баварию? Ну это уже научная фантастика!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 09:23
Зато вчера красные быки сделали как надо. А ведь наших даже ничья устраивала...
cska1948
cska1948
02 декабря в 09:20
"...В футболе часто случаются непредсказуемые результаты..."
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Только не в играх наших команд с немцами...
shlomo
shlomo
02 декабря в 09:11
Да о чем он....пролетели, как фанера...
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