Моуриньо: «„Тоттенхэм“ – одна из самых важных лошадей в гонке Лиги Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился мнением о шансах на победу «шпор» в Лиге Европы.

На сегодняшний день мы участвуем в гонке, «Тоттенхэм» – одна из самых важных лошадей, стоит это признать.

Английская команда в Лиге Европы, несомненно, является важным клубом, но и другие серьезные клубы присоединятся позже. Всегда был против этого, но что есть, то есть.

Восемь клубов, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы отправиться домой, переходят в Лигу Европы. Это меняет динамику турнира.