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Моуриньо: «„Тоттенхэм“ – одна из самых важных лошадей в гонке Лиги Европы»

03 декабря 2020, 11:49

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о шансах на победу «шпор» в Лиге Европы.

На сегодняшний день мы участвуем в гонке, «Тоттенхэм» – одна из самых важных лошадей, стоит это признать.

Английская команда в Лиге Европы, несомненно, является важным клубом, но и другие серьезные клубы присоединятся позже. Всегда был против этого, но что есть, то есть.

Восемь клубов, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы отправиться домой, переходят в Лигу Европы. Это меняет динамику турнира.

Совсем недавно Моуриньо сравнил «Тоттенхэм» с пони, отвечая на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ.

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DXTK
DXTK
03 декабря в 15:57
что то наш переводчик много стал болтать про лошадей, видимо следующим его клубом станет ЦСКА..........
dzvinka
dzvinka
03 декабря в 12:32
конь моур хочет взять трофей, ЛЕ - проще всего, и послее нее можно будет жирно продлится у Леви летом... а тогда третий год пустить товарняк под откос, срубить неустоечку, и подыскивать новую жертву.
классический цикл моура))
Legend 6
Legend 6
03 декабря в 12:21
Да, тоттенхем хорошая лошадь.
Но они забыли про фаворитов.
Лошадь со странным именем ЦСКА.

Там все равны как на подбор.
Чалов твёрдый как забор.
Дядька Игорь 43, только мимо попади.
Васин чудо из чудес.
И конечно, как же без...Гончырэнко мракобес.
Медив
Медив
03 декабря в 12:00
Все, если Мавр вспомнил про лошадок, то теперь он эту аналогию будет использовать долго
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 11:54
Шпоры имеют шансы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 11:52
Да ну нафик...
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