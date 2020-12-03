Моуриньо: «„Тоттенхэм“ – одна из самых важных лошадей в гонке Лиги Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился мнением о шансах на победу «шпор» в Лиге Европы.
На сегодняшний день мы участвуем в гонке, «Тоттенхэм» – одна из самых важных лошадей, стоит это признать.
Английская команда в Лиге Европы, несомненно, является важным клубом, но и другие серьезные клубы присоединятся позже. Всегда был против этого, но что есть, то есть.
Восемь клубов, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы отправиться домой, переходят в Лигу Европы. Это меняет динамику турнира.
Совсем недавно Моуриньо сравнил «Тоттенхэм» с пони, отвечая на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ.
классический цикл моура))
классический цикл моура))
Но они забыли про фаворитов.
Лошадь со странным именем ЦСКА.
Там все равны как на подбор.
Чалов твёрдый как забор.
Дядька Игорь 43, только мимо попади.
Васин чудо из чудес.
И конечно, как же без...Гончырэнко мракобес.
Но они забыли про фаворитов.
Лошадь со странным именем ЦСКА.
Там все равны как на подбор.
Чалов твёрдый как забор.
Дядька Игорь 43, только мимо попади.
Васин чудо из чудес.
И конечно, как же без...Гончырэнко мракобес.