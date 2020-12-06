Балахнин: «Понедельник был знаковый человек для всего футбола»

Бывший тренер «Ростова» выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника.

Это был знаковый человек для «Ростова», да и не только для «Ростова» — для всего футбола. Он всю свою жизнь посвятил футболу и внес немало. Очень печальная новость, это, мягко говоря.

Не скажу, что мы часто общались. Когда было общение, то это были всегда какие-то наставнические истории. Чего-то такого яркого не было. Он всегда поддержит, всегда даст совет какой-то. Он всё видел и всё понимал.