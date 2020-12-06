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Балахнин: «Понедельник был знаковый человек для всего футбола»

06 декабря 2020, 11:00

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника.

Это был знаковый человек для «Ростова», да и не только для «Ростова» — для всего футбола. Он всю свою жизнь посвятил футболу и внес немало. Очень печальная новость, это, мягко говоря.

Не скажу, что мы часто общались. Когда было общение, то это были всегда какие-то наставнические истории. Чего-то такого яркого не было. Он всегда поддержит, всегда даст совет какой-то. Он всё видел и всё понимал.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
06 декабря в 13:03
Конечно день сегодня для любителей футбола печальный, но вспоминается и многое интересное, например байка, основанная из реальных событий о том, как Виктор Понедельник ударом мяча убил гориллу-вратаря...
Raamtvall
Raamtvall
06 декабря в 12:25
Не, ребят, тут не Неаполь, из Понедельника в Ростове икону никто не делал и делать не будет. Они скорее спонсора найдут на вывеску стадиону.
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 11:52
Виктор Владимирович талантливейший мастер!
Gahi
Gahi
06 декабря в 11:45
Виктор Владимирович Понедельник выдающийся футболист который участвовал дважды в финале Чемпионата Европы 1960 и 1964. Из того первого золотого состава он ушёл  последним в след за своими товарищами, оставив всем нам память о тех больших побед которыми мы гордимся сегодня. Вечная память всем тем кто высоко и гордо нёс славу отечественного спорта, они вечно останутся в наших сердца.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 декабря в 11:30
Понедельник был укором для Аршавиных. Понтов у аршавкиных много, но подвигов ни одного. Понедельника сейчас забудут. Как и Яшина. Аршавкины будут полировать лавки и считать себя грандами футбола.
beefs
beefs
06 декабря в 11:18
легенда не только Ростова, вечная память!!
shlomo
shlomo
06 декабря в 11:05
Новость действительно печальная....
Трезвый повар
Трезвый повар
06 декабря в 11:05
Виктор Понедельник легенда Ростовского футбола. Покойтесь с миром
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