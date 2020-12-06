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Губерниев: «Гол Понедельника в финале Евро-1960 был сродни полету Гагарина»

06 декабря 2020, 00:21

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть легендарного футболиста Виктора Понедельника.

Я рос с именем Понедельника на устах, потому что все мужики во дворе, когда мы играли в футбол, когда на нас смотрели наши родители, дедушки, бабушки, во время победных голов говорили: «Ну ты прям как Понедельник». Я был с ним лично знаком, когда работал в программе «Футбол в диалогах». Это было знакомство с человеком, который реально творил историю.

Тот же матч 1960 года никто не видел по телевидению, все слушали репортаж Озерова. Когда он забил, это было сродни полету Гагарина. И он даже раньше Гагарина забил гол. Стадион в Ростове обязаны назвать именем Понедельника. Если ростовские власти в течение ближайших дней не сделают это, то это будет неправильно и странно. Считаю, что в Ростове, городе который я очень люблю, должна быть улица Виктора Понедельника. Это невосполнимая утрата. Это был легендарный человек.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika ответ Тага Дага (раскрыть)
06 декабря в 16:56
В 60е годы, его в проекте даже не было но он все знает)
112910415
112910415
06 декабря в 13:26
легенды уходят ..
ekliziast
ekliziast
06 декабря в 11:36
А ещё лучше , переименовать Ростов , в Понедельник. Губерниев совсем не умный.
kolpankolpan
kolpankolpan
06 декабря в 11:30
Понедельник губерниевский.До чего навязчивый персонаж, нигде без него не обойтись.
mensk
mensk
06 декабря в 09:48
Для сборной страны того времени это было нормой.
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 декабря в 09:41
Последний из той великой команды...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
06 декабря в 08:48
Сравнил ж..у с пальцем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 08:07
Вроде слова правильные, а поступок некрасивый...
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 07:51
Ушла ещё одна легенда
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 07:07
Ушёл из жизни величайщий мастер, светлая память.
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 07:01
Да, были люди в то время, не то что нынешнее племя.
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 07:00, ред.
Новую улицу стоит назвать его именем, а стадион переименовывать ни к чему
ДСА
ДСА
06 декабря в 06:58
Говорить Губерниев умеет.
Caniggia
Caniggia
06 декабря в 06:52
Легенда! Стадион, в честь гола в 1960-м назвать надо. Грустно... Когда же кончится этот проклятый 2020-й?
d_fincher
d_fincher
06 декабря в 06:09
После таких слов надо увольнять за профнепригодность.
161регион
161регион
06 декабря в 05:47
Великий Виктор Понедельник(Пантюха).... Любим, помним, скорбим
ABir
ABir
06 декабря в 05:46
Светлая память
Mangur
Mangur
06 декабря в 05:34
Ушла Легенда.С Губерниев полностью согласен.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ mihaluch (раскрыть)
06 декабря в 03:32
Он ростовчанин?
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 03:20
Светлая память! Губошлепу лучше помолчать
амурец
амурец
06 декабря в 02:41
уходят легенды
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
06 декабря в 01:53, ред.
Губер говорит так, как будто лично брал интервью у Гагарина, в программе "Все - на матч!"
Тага Дага
Тага Дага ответ Q-J-G (раскрыть)
06 декабря в 01:41
Язык длинный у него....
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
06 декабря в 01:31
...Ушел последний из великих...Горько,обидно и больно...Пусть ему хорошо лежится...Светлая память
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 01:06
Стадион в Ростове просто обязан носить его имя.
Cat01
Cat01
06 декабря в 01:05
Таких игроков надо помнить вечно я!
drug01
drug01
06 декабря в 00:58
Всегда будет в памяти его золотой гол
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 00:41
В честь Марадоны аэропорт назвали и у нас назовут!
Q-J-G
Q-J-G ответ Тага Дага (раскрыть)
06 декабря в 00:39
Ничего "святого" не осталось, даже на смерти людей пиарятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 00:35
Еще одна легенда к сожалению ушла.
Вечная память Виктору.
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