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Семак: «„Зенит“ хотел добиться большего в ЛЧ. Этот результат не устраивает»

05 декабря 2020, 22:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над «Уралом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ, а также ответил на вопрос о вылете петербургской команды из еврокубков.

Естественно, много говорили о непростом графике, и мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков. Неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. В Туле тоже создавали немало, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Рад, поздравляю ребят с непростой победой, хотя счет вводит в заблуждение. Молодцы, выиграли заслуженно.

Может, в первые минуты мы не так уверенно смотрелись с точки зрения нацеленности на ворота, но, забив первый, раскрепостились и заиграли по-другому. Это день, в который всё благополучно сложилось для нас и не всё для «Урала». «Зенит» просто был сильнее.

Вылет из еврокубков? Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Мы хотели добиться большего. Первые домашние матчи задали вектор неудачного выступления, дальше наложились другие проблемы. В любом случае это результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Было важно выбраться из ситуации, в которую мы попали, — и психологически, и функционально. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята молодцы, справились.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
06 декабря в 13:03
Семаку не надо оправдываться , а честно сказать : Брюгге отказался продать матч. Урал команда нищая , согласился продать и не надо заводить рака за камень.
Karkaz
Karkaz
06 декабря в 12:46
Зенит просто испугался, что Спартак может уйти в отрыв и решили полностью слить еврокубки и сосредоточиться на чемпе) Последний матч в ЛЧ так же пешком пройдутся, получат разгром и пойдут Спартак догонять)
Z. Kramer
Z. Kramer
06 декабря в 10:11
Вылет из еврокубков?

- проигрывать неприятно
- вектор неудачного выступления
- результат нас не устраивает

А как тренер Семак вообще что-нибудь может сказать или уже как депутат начал разговаривать?
galem72
galem72
06 декабря в 10:03
Теперь можно и в убогой рпл побравировать. ))
fczpkossidspb
fczpkossidspb
06 декабря в 10:00, ред.
Слушайте! Как эти банальные фразы уже зае...!! Что за ответы-то на отвали?! Второй год подряд обо76ись! По полной,Позор позорищем!! Никогда ещё такого не фло в европе,вернее такой игры позорной!! Докатились,Брюгге сливать матч,зато Урал раскатали. В Европе так катать надо,как раньше. Посадите всю команду и включите им матчи с Баварией,Вилльереалом,Байером,Манчестером,Марселем!! Пусть смотрят и учатся
Z. Kramer
Z. Kramer
06 декабря в 09:59
Семак: "Поздравляю ребят с непростой победой"

Лицемер
RUONE
RUONE
06 декабря в 01:07
надеюсь что это разбудит зенит, не должен так играть чемпион России, хотя бы в последнем матче лч выложиться и показать все что может
viv
viv
06 декабря в 00:42
Брюгге не Урал в поддавки не играет.
Graceful 713
Graceful 713
06 декабря в 00:15
Пора клубам из рпл выступать в азиатской ЛЧ. Так было бы менее позорно
4RT
4RT
06 декабря в 00:13, ред.
Если бы он вас неустраивал,то и не повторялся бы из года в год
Ген Геныч
Ген Геныч
06 декабря в 00:07
!!!!!!!!!!!))))))))))))))Смешно слушать такие высказывания,да еще от тренера!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))Зенит сегодня играл точно так же как с Брюгге т.е ни фига !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))Не было ни скорости ни прессинга -ничего не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Просто это РПЛ а не ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!Я писал уже в другом посту,что если бы Брюгге или к примеру даже ..... колхозный Вольфсберг ,выступали бы у нас в чемпионате,то они шли бы на 1 и 2-х местах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))Вот такое у нас болото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И судить о силе команды,после матча с Уралом,который почему то свой автобус оставил дома,вообще бессмысленно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
Пердивбург
Пердивбург
05 декабря в 23:41, ред.
Зенит сегодня видел раков по 5, но больших
А вчера по 3, но маленьких.
ren888888
ren888888
05 декабря в 23:34
Это не футболисты,дно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
05 декабря в 23:21
Хотеть и стараться, умирать на поле-это разные вещи.Хотя миллионерам это не понять...
ABir
ABir
05 декабря в 22:48
Похоже тренерский штаб Зенита попутал даты и вывел футболистов на пик формы на три дня позже: не на матч лиги чемпионов, а на матч с Уралом
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 22:43
Крупная победа "Зенита " подчеркнула скорее не мощь Питерского клуба, а убогость нашего чемпионата.
PiterGrad
PiterGrad
05 декабря в 22:41
тренер не о чем...после ЛЧ голос пробился.. а до этого одни отмазки. какой же он дешевый. Это лицо ГазПрома....
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
05 декабря в 22:36
Ну ни шмагла я
Cat01
Cat01
05 декабря в 22:31
Счёт по игре так держать!!!
drug01
drug01
05 декабря в 22:30
Надо было раньше думать и играть лучше
Трезвый повар
Трезвый повар
05 декабря в 22:28, ред.
Я был на 100% уверен в том что Зенит победит. Урал давний клиент Зенита
Брулин
Брулин
05 декабря в 22:24
Тем временем заранее известен СОСТАВ ГРУППЫ Н УЕФА ЛЧ СЕЗОНА 2021/2022 зенит Урал Оренбург сочи
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 22:23
Зенит изначально сильнее Урала. Победа вполне заслуженная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 22:21
Еще не скоро будут победы в лч
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 декабря в 22:21
Что есть то есть...
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