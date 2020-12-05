Семак: «„Зенит“ хотел добиться большего в ЛЧ. Этот результат не устраивает»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу команды над «Уралом» (5:1) в матче 17-го тура РПЛ , а также ответил на вопрос о вылете петербургской команды из еврокубков.

Естественно, много говорили о непростом графике, и мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков. Неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. В Туле тоже создавали немало, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Рад, поздравляю ребят с непростой победой, хотя счет вводит в заблуждение. Молодцы, выиграли заслуженно.

Может, в первые минуты мы не так уверенно смотрелись с точки зрения нацеленности на ворота, но, забив первый, раскрепостились и заиграли по-другому. Это день, в который всё благополучно сложилось для нас и не всё для «Урала». «Зенит» просто был сильнее.

Вылет из еврокубков? Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Мы хотели добиться большего. Первые домашние матчи задали вектор неудачного выступления, дальше наложились другие проблемы. В любом случае это результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Было важно выбраться из ситуации, в которую мы попали, — и психологически, и функционально. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята молодцы, справились.