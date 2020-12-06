«Огромный шаг назад в борьбе за титул». «Барселона» проводит худший старт сезона за 33 года

1607238914

06 декабря 2020, 10:15

Результаты «Барселоны» всё больнее. Теперь случилось поражение от «Кадиса». «Соккер.ру» — о том, что хуже мало что может быть.

Уже посыпались шуточки о том, что проигрыша «Кадису» ждать следовало. Хотя бы потому, что тот находился выше «Барселоны» в турнирной таблице. Но понятное дело, что это лишь формальность, учитывая статус каталонцев и положение новичка Ла Лиги, который в последний раз в элите играл в 2006 году. «Барселона» ведь еще и на два матча меньше провела. Правда, теперь как-то боязно говорить, что она идет гораздо выше «по потерянным очкам». Кто знает, доберет ли она их за эти два матча.

Ведь пока статистика каталонцев удручающая: четыре победы и четыре поражения всего после десяти матчей. Помнится, еще совсем недавно приходилось считать каждое поражение «Барселоны» или «Реала» как нечто из ряда вон выдающееся. Да даже за прошлый сезон, который тяжело назвать образцовым, каталонцы проиграли шесть раз. За весь сезон в Ли Лиге. А тут уже четыре за десять матчей.

Причем «Барселоне» с самого старта сезона не удается собрать серию из хотя бы двух матчей подряд с победами. Две победы подряд случились в первом и втором матчах сезона для нее. А потом началась чехарда, была серия из четырех матчей без побед, теперь вот – чередование. Как следствие – всего 14 очков после десяти туров. И это худший старт «Барселоны» с сезона-1987/88, когда после десяти туров у нее было 13 очков.

И это всё, опять же, та команда, каждая осечка которой еще несколько лет назад воспринималась как фатальная. Сейчас вся игра «Барселоны» выглядит какой-то фатальной недоработкой. Причем как на индивидуальном, так и на командном уровне. Поражение от «Кадиса» легко списать на конкретные индивидуальные ошибки. Они были очень наглядными.

Первый гол «Кадис» забил совершенно без моментов, в первой же атаке, когда организовал угловой, подачу с которого в свои ворота подрезал Мингеса, спровоцировав голевую ситуацию. Второй гол «Кадис» забил, когда «Барселона» усиливала давление, сравняв счет и претендуя на победу. И тоже забил после грубой ошибки, еще более очевидной: когда Лангле и тер Штеген подарили Негредо выход на пустые ворота.

Оба гола «Кадиса» — вопиющие ошибки игроков «Барселоны». И это, с одной стороны, может оправдывать результат. Дескать, не по игре счет, каталонцы не заслужили, такое фатальное невезение случается редко. Да в том и дело, что для нынешней «Барселоны» подобные ошибки становятся все более систематическими. О чем отчасти говорит и сам Рональд Куман после игры:

В первом тайме мы были не слишком хороши. Во втором «Барселона» играла лучше, но мы проиграли из-за ошибки, которую не ожидаешь от нашей команды. Невероятно. Нельзя пропускать после такого. Мы пропустили из-за нехватки концентрации. Настрой сегодня был не слишком хорошим, не только у защитников. Когда мы играем без мяча, нам не хватает агрессивности. Возможно, мы пропускаем из-за этого. Это поражение – огромный шаг назад в борьбе за титул. 12 очков отставания от такой сильной команды, как «Атлетико», это много. Если мы не изменим отношение к делу и не разберемся с нестабильной игрой на выезде, то больше нам будет нечего сказать.

Были еще рассуждения о мотивации отдельных футболистов, но о ней Куман пообещал поговорить лично с игроками, не вынося это на всеобщее обсуждение. Однако сами по себе призывы в публичное пространство о том, что нужно что-то менять, а то нечего будет сказать, выглядят всё более отчаянными.

Может сложиться впечатление, что игрокам в общем-то уже всё равно, как там Куман будет оправдываться, а его дни в «Барселоне» сочтены. Эти его слова, адресованные вроде бы футболистам, на самом деле направлены к болельщикам и СМИ . Но голландцу всё чаще приходится произносить эти слова, и они уже не воспринимаются как гнев тренера, а выглядят беспомощным роптанием человека, который на команду вроде бы и не влияет.

Ошибки в обороне из-за потери концентрации никуда не деваются. Матч с «Кадисом» — не первый, где они сыграли ключевую роль. Разлад в атакующих действиях тоже появился не сейчас. Когда лицо «Барселоны» в нападении определяют такие игроки, как Дембеле и Брейтуэйт, уже понимаешь, что что-то с «блауграной» не то.

Когда Месси наносит десять ударов по воротам из 20, сделанных командой за весь матч, но при этом не забивает, понимаешь, что здесь что-то нечисто. Лионель отдельно, команда – отдельно. И Месси может сто раз быть гением, но когда рядом дорогой и незаметный Гризманн, а также старательный, но не самый выдающийся мастер Брейтуэйт, рассчитывать на поддержку тяжело.

Даже гол, который забила «Барселона», с издевкой напомнил о такой классной связке, как Месси – Альба. Ведь это они организовали стремительную красивую атаку, а завершил ее корявенький автогол. Вот в этом тоже свой символизм. Эта «корявость» отравляет действия нынешней «Барселоны» и в атаке, и в обороне. Даже касается самого яркого, что есть у каталонцев.

У «Барселоны» в матче с «Кадисом» было полно так называемых подходов к воротам. Но темп и уровень креатива при их розыгрыше позволял «Кадису» справляться с некогда безудержной командой спокойно. «Барселона» организовала множество стандартов у ворот Ледесмы, но удары со штрафных цели не достигали, а розыгрыш угловых – отдельный вид страдания у «Барселоны».

А при счете 1:2 Куман снова развлек всех заменами, которые только больше хаоса и деструктива внесли в игру команды. Это уже становится фишкой голландца. Сложно припомнить тяжело складывающиеся для «Барселоны» матчи в этом сезоне, когда бы Куман заменами хотя бы улучшил игру, а не добил ее окончательно, свалив в хаос.

В этой «Барселоне» печально все: от индивидуальных ошибок в обороне и атаке до растворения структуры игры и наличия единственного лидера в роли бесполезного маяка на заброшенном острове, мимо которого уже не проходят корабли. Вопрос только в том, сколько еще терпения заложено на работу Кумана в клубе.