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Азмун: «Сегодня „Зенит“ выполнял установку тренера, и у нас всё получилось»

05 декабря 2020, 22:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал свою игру в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Иранский форвард оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

Я выполняю свою работу. Слава богу, сегодня всё получилось, поэтому буду и дальше её выполнять! Для нас три очка важнее, чем большое количество голов. Сегодня мы выполняли установку тренера, и у нас всё получилось, слава богу.

Этот месяц был очень трудным для меня — было нелегко пропустить все эти матчи и не играть. Слава богу, потихонечку набираю форму. Работа форварда — забивать голы, буду стараться продолжать в том же духе и не подводить команду. Мяч, которым я сделал хет-трик, заберу домой.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
06 декабря в 11:33
Азмун радуется договорняку.))))
galem72
galem72
06 декабря в 10:08
А в ЛЧ чью установку выполняли, зюбину? ))
порт
порт
06 декабря в 09:44
А что же вы раньше не выполняли установку тренера?
ekliziast
ekliziast
06 декабря в 09:32
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    06 декабря в 05:39
    Значить в еврокубках вы установку тренера не выполняли, там ничего не получалось
    ermak6848
    ermak6848
    06 декабря в 03:48
    по игре фк УРАЛ бился , но чего - то не хватило для мотивции на ничью...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    06 декабря в 01:47
    это типа была установка Уралу проиграть как можно крупнее, чтобы поднять моральный дух бомжей )
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    06 декабря в 01:04
    Скорее урал выполнял установку газпрома.
    viv
    viv
    06 декабря в 00:40
    А с Брюгге значит установку не выполняли?
    Тага Дага
    Тага Дага
    06 декабря в 00:33
      STVA 1
      STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
      06 декабря в 00:21
      Шляпа же сказал что переключается болеть в чемпионате)))
      mihaluch
      mihaluch
      06 декабря в 00:05
      Это не Зенит так хорошо играл а Урал так плохо.
      Gahi
      Gahi
      05 декабря в 23:51
      Это замечательно когда команда выполняет установку на игру и побеждает, но хотелось бы от команды такого же результата в Лиги Чемпионов. Может последняя игра в групповой стадии с Дортмундской Боруссии которая состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге порадует победой Зенита, чтобы скрасить все неудачи в этом турнире. Удачи Всем и болейте только футболом. 

       
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      05 декабря в 23:37
      Ловко Семаку подлизал!)
      Брулин
      Брулин
      05 декабря в 23:02
      Обделались в Европе, можно отыграться и в чемпионате
      Zenit_84
      Zenit_84 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      05 декабря в 22:58
      ТО же самое хотел написать)))
      PiterGrad
      PiterGrad
      05 декабря в 22:50
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        05 декабря в 22:50
        Лучше бы вы в ЛЧ так выполняли...
        Аксинья
        Аксинья
        05 декабря в 22:49
        Так какого же х.. в ЛЧ вы эти установки не выполняете?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        05 декабря в 22:45
        Опозорили страну и теперь раздвижной урал прмяли на смех людям
        nubom
        nubom
        05 декабря в 22:43
        Если все так просто, что мешает это делать регулярно?
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov
        05 декабря в 22:42
        и Урал тоже выполнял
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