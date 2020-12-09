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Наумов: «Газизов попал не на своё место. В „Уфе“ он сам решал все вопросы»

сегодня, 14:56

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака» и назначения на этот пост Евгения Мележикова.

Когда приходил в «Спартак» Газизов, я сразу сказал, что долго он там не проработает. Не потому, что он плохой специалист или человек, просто он попал не на свое место. В «Уфе» он сам решал все вопросы, в «Спартаке» — совсем другая работа. Это просто другая профессия.

Я говорил, что бесконечные согласования приведут к тому, что Газизов просто разочаруется в этой работе и вряд ли справится. Не думаю, что Газизов плохой руководитель, просто он попал не в то место. А Мележиков как раз умеет ладить с руководителями. Он умеет подчиняться и подчинять себе. Для «Спартака» это очень хорошая кандидатура.

Даже если Мележикова назначили временно, в «Спартаке» в нем не разочаруются. Разумные руководители увидят его [сильные стороны]. И зачем что-то менять, если вы находите [подходящую] кандидатуру. Так часто бывает, что человек приходит замом, а становится руководителем. Мне кажется, что «Спартак» в ближайшее время и искать перестанет.

Ранее стало известно, что Газизов за разрыв контракта со «Спартаком» получил 400 млн рублей.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:07
Главное 400 лямов народных отжал!
Futurista
Futurista
сегодня в 16:56
Хотел порулить...но место водителя занято...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:53
Удачи Малежику, пускай сделает нас полуфиналисиами ЛЧ сходу
drug01
drug01
сегодня в 15:57
Он всё знал и зачем-то пошёл!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:40
Он правильно сделал, что перешел в Спартак. Заработал до конца жизни.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:32
Где ты видел в Спартаке разумных руководителей.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:25
послушаешь этих бывших президентов - хрен разберёшь, чем они с гендирами занимаются, потому и команды так играют...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:19
Видимо не ко двору пришёл этот Шамиль Газизов ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:13
Газизов не пропадет!
cska1948
cska1948
сегодня в 15:00
Наумов: «Газизов попал не на своё место.
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С такими отступными КАЖДЫЙ мечтает попасть "не на своё место" на несколько месяцев, чтобы обеспечить себе дальнейшее безбедное проживание!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:00
Газизов сам из себя сделал клоуна!
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