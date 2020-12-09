Наумов: «Газизов попал не на своё место. В „Уфе“ он сам решал все вопросы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с должности генерального директора «Спартака» и назначения на этот пост Евгения Мележикова.

Когда приходил в «Спартак» Газизов, я сразу сказал, что долго он там не проработает. Не потому, что он плохой специалист или человек, просто он попал не на свое место. В «Уфе» он сам решал все вопросы, в «Спартаке» — совсем другая работа. Это просто другая профессия.

Я говорил, что бесконечные согласования приведут к тому, что Газизов просто разочаруется в этой работе и вряд ли справится. Не думаю, что Газизов плохой руководитель, просто он попал не в то место. А Мележиков как раз умеет ладить с руководителями. Он умеет подчиняться и подчинять себе. Для «Спартака» это очень хорошая кандидатура.

Даже если Мележикова назначили временно, в «Спартаке» в нем не разочаруются. Разумные руководители увидят его [сильные стороны]. И зачем что-то менять, если вы находите [подходящую] кандидатуру. Так часто бывает, что человек приходит замом, а становится руководителем. Мне кажется, что «Спартак» в ближайшее время и искать перестанет.