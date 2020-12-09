ГлавнаяНовости

Юран: «За „Краснодаром“ в матче с „Челси“ приятно было наблюдать»

сегодня, 13:12
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал игру «Краснодара» в матче против «Челси» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За «Краснодаром» приятно было наблюдать, все-таки они играли в атаку. У них все игроки выздоровели, скамейка запасных стала длиннее. Ну и нужно отметить, что с «Челси» играть трудно, тем более на их поле. Но «Краснодар» достойно выглядел, молодцы.

Естественно, этот матч не был выставочным для «быков». Это Лига чемпионов, где футболисты играют с мотивацией. Также никто не отменял денежный приз за результат.

Все новости
Классон: «Ничья на „Стэмфорд Бридж“ — хороший результат»
Сегодня, 22:31 Комментарии6
Кабелла: «Рад, что забил в ворота „Челси“»
Сегодня, 22:11 Комментарии3
Сенников: «Немного успокаивает мысль, что „Бавария“ решила все свои задачи»
Сегодня, 21:03 Комментарии2
Венделл: «Проект „Зенита“ заключается в борьбе с лучшими клубами Европы»
Сегодня, 20:57 Комментарии39
Зайнутдинов: «Завтра хотим обрадовать наших болельщиков»
Сегодня, 20:13 Комментарии12
Ганчаренко: «Надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть»
Сегодня, 20:07 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:42
Товарищеская игра получилась.
мангo
мангo
сегодня в 15:41
ну Челси не особо и парился ,Абрамочич попросил
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:12
а если бы челси выставил 3 состав то могли и победить)))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:04, ред.
А на своём поле ?... Не забывайте, г-н Юран, что в Краснодаре, когда ситуация в турнирной таблице была ещё не определённой, англичане играли в свою силу. Результат мы знаем. Более важных матчей у "Челси" в дальнейшем - вагон и маленькая тележка, а потому результат игры с "Краснодаром" был для команды не важен.
матос
матос
сегодня в 14:34
    STVA 1
    STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 13:32
    Мне кажется Быки потихоньку обживаются в еврокубках! И в их действиях стало меньше боязни , а больше здорового прагматизма!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:28
    "Краснодар" приятно удивил. После разгромного домашнего поражения сыграть вничью - прогресс присутствует. "Челси", конечно, вначале играл вполноги, ближе к концу встрепенулся - попытался дожать. Но к чести "Краснодара" ничего у них не вышло. А если бы не пенальти в ситуации, когда фолить было совершенно не обязательно, могли бы увезти из Лондона три очка.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:26
    Заслуженная ничья, спасибо за игру!
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:25
    Игра была равна и очень интересна
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 13:18
    Челси играло в полноги
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:18, ред.
    Только балтийских жаб доход ,или отсутствие такового,не волнует.Им "за Державу обидно",а доходы - стабильные,пока группен-руководителя Миллера в советники президента империи,по вопросам национальной энергобезопасности,не определили.А на смену ему,говорят,придёт болельщик кёрлинга,к тому же-женского...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100