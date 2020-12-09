Юран: «За „Краснодаром“ в матче с „Челси“ приятно было наблюдать»

Российский специалист прокомментировал игру «Краснодара» в матче против «Челси» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За «Краснодаром» приятно было наблюдать, все-таки они играли в атаку. У них все игроки выздоровели, скамейка запасных стала длиннее. Ну и нужно отметить, что с «Челси» играть трудно, тем более на их поле. Но «Краснодар» достойно выглядел, молодцы.

Естественно, этот матч не был выставочным для «быков». Это Лига чемпионов, где футболисты играют с мотивацией. Также никто не отменял денежный приз за результат.