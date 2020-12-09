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Бубнов: «Из всех наших клубов „Краснодар“ выступил в ЛЧ достойнее всего»

сегодня, 09:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о матче «Краснодара» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

Пожалуй, из всех российских клубов «Краснодар» выступил в Лиге чемпионов достойнее всего. Во всяком случае «быки» старались действовать в свойственной им манере, и что-то получалось, а что-то — нет. Чувствуется, что команда за эти шесть матчей приобрела бесценный опыт и сделала шаг вперед. Если бы она так же играла с «Севильей», то не случилось бы тех обидных поражений, и можно было бы побороться даже за выход из группы. Но и путевка в Лигу Европы — достойный результат, и там у «Краснодара» благодаря полученному опыту есть все шансы пройти как можно дальше.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 18:52
После пятого тура из 15 очков набрать 4 очка и оформить выход в плей-офф честно говоря гордиться тут нечем. Просто сильно повезло, что Ренн ещё хуже.
матос
матос
сегодня в 16:10
Локомотив тоже молодцы , как могли пыжились в своей группе "смерти".
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:25
Пора начинать воспитывать свою молодёжь !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:24
Опять начали кто достойнее проиграл , смешно !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:16
Не сказал ничего оригинального.
амурец
амурец
сегодня в 12:01, ред.
вообщем то Краснодар молодцы прошли в кубковую весну, думалось что Локо в такой группе побъёт рекорд Спартака, но они немного упёрлись, жаль с Зальцбургом так получилось, но вот от Зенита и тем более от ЦСКА ожидали конечно большего
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:22, ред.
Зенит и ЦСКА всех затмили своей "выдающейся" игрой. Не одной победы и четвертые места в не самых сложных группах. Вот где позорище и дно
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:21
Краснодар молодцы. Ну и стоит отметить позорнейшее выступление Зенита!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:06
и как же мы это не разглядели))))))))))) спасибо просветил))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:40
Автор единственной пока победы в Еврокубках в этом сезоне (сдается мне, больше их не будет) законно становится лучшей российской команды в евросезоне. Краснодару удачной жеребьевки и пройти как можно дальше. Команда Семака по соотношению цена - качество скорее всего занимает последнее место в своеобразном рейтинге российских команд. Откровенно разочаровало и ЦСКА. "Локомотив" смазал все свое упорство и ничьи с "Атлетико" бездарным матчем с "Зальцбургом". Безобразный вылет "Динамо" и "Ростова" даже не рассматриваю за участие в еврокубках.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:18
Я бы ещё отметил Локо просто группа у них убийственная.
Николай Сергеевич
Николай Сергеевич
сегодня в 10:07
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:05
    У Локомотива еще есть шансик переплюнуть Краснодар.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:02
    Зато в рпл не феерит!
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 09:58
    Как когда-то Ростов
    winston.smith.1995
    winston.smith.1995
    сегодня в 09:57
    Только одна Российская команда будет участвовать в еврокубковой весне. Весьма печально все это выглядит. Да и выводы самые неутешительные...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:52
    А спартак вообще ни разу не проиграл!))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:52
    Прямо капитан очевидность...
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