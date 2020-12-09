Бубнов: «Из всех наших клубов „Краснодар“ выступил в ЛЧ достойнее всего»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о матче «Краснодара» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

Пожалуй, из всех российских клубов «Краснодар» выступил в Лиге чемпионов достойнее всего. Во всяком случае «быки» старались действовать в свойственной им манере, и что-то получалось, а что-то — нет. Чувствуется, что команда за эти шесть матчей приобрела бесценный опыт и сделала шаг вперед. Если бы она так же играла с «Севильей», то не случилось бы тех обидных поражений, и можно было бы побороться даже за выход из группы. Но и путевка в Лигу Европы — достойный результат, и там у «Краснодара» благодаря полученному опыту есть все шансы пройти как можно дальше.