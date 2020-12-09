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Наумов: «Максимум, возможный для „Локомотива“ в Мюнхене, — ничья»

сегодня, 08:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился 1-й тайм

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» с «Баварией» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В любом случае уровень игры «Локомотива» и его проблемы с составом не позволят команде победить даже второй состав «Баварии». Поэтому я не верю, что в Мюнхене их ждет успех. «Локо» в этой Лиге чемпионов почти ничего не показал в атаке. Может быть, только один первый тайм стартового матча на выезде с «Зальцбургом» (2:2) был хорош с этой точки зрения. И отдельные отрезки в домашней игре с «Баварией» (1:2).

Но в остальном максимум этой команды — встать в обороне и отбиться, как получилось в обеих встречах с «Атлетико» (1:1; 0:0). «Локомотив» Николича даже в домашней игре с «Зальцбургом» (1:3) выбрал такую тактику, хотя соперник не самый сильный, а играть надо было на победу: шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов все же были. Поэтому максимум, что возможно в Мюнхене, — это ничья. Но она не спасет «Локо» от последнего места.

«Локомотиву» для попадания в Лигу Европы нужно обыграть «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» не выиграет у «Атлетико».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:40
Наумов : Локомотив проследует вслед за Зенитом в борьбе за первенство в РФПЛ.
sihafazatron
sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:10
Я ниже тебе писал, а получилось сам себе ответил)
sihafazatron
sihafazatron ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:08
Примерно в такой же ситуации был цска. И они вышли из группы и дошли до 1/4))
Нужно было обыграть интер на выезде, и чтобы в параллельном матче была ничья, там вроде лилль играл с турками)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:03
Знаю точно,я же на них поставил!😜🤣
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров
сегодня в 09:58
Не знаю, я верю в чудо. Да, скорей всего баварцы резерв поставять, но эти ребята будут биться, чтоб тренеру доказать свою профпригодность на основной состав. Все равно верю в чудо
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:43
В Лондоне сбылось;а что...а вдруг???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:34
Посмотрим каким будет максимум на самом деле???
viv
viv
сегодня в 09:21, ред.
Ничьи маловато будет! Ничья равносильна поражению.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:04
Ничья не нужна, нужна только победа.
sihafazatron
sihafazatron ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:02
Откуда такая уверенность? Даже третий состав Баварии способен накидать паровозу штучек 5-6)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:00
Локо точно не проиграет!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ДАША Д больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 53. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
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