Наумов: «Максимум, возможный для „Локомотива“ в Мюнхене, — ничья»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «железнодорожников» с «Баварией» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В любом случае уровень игры «Локомотива» и его проблемы с составом не позволят команде победить даже второй состав «Баварии». Поэтому я не верю, что в Мюнхене их ждет успех. «Локо» в этой Лиге чемпионов почти ничего не показал в атаке. Может быть, только один первый тайм стартового матча на выезде с «Зальцбургом» (2:2) был хорош с этой точки зрения. И отдельные отрезки в домашней игре с «Баварией» (1:2).

Но в остальном максимум этой команды — встать в обороне и отбиться, как получилось в обеих встречах с «Атлетико» (1:1; 0:0). «Локомотив» Николича даже в домашней игре с «Зальцбургом» (1:3) выбрал такую тактику, хотя соперник не самый сильный, а играть надо было на победу: шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов все же были. Поэтому максимум, что возможно в Мюнхене, — это ничья. Но она не спасет «Локо» от последнего места.