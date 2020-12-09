Романцев — об игре сборной России: «Черчесов разберётся, почему так вышло»

Экс-главный тренер сборной России прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для российской национальной команды. Россияне в группе H будут противостоять сборным Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Не думаю, что кто-то из соперников будет повыше нас уровнем. Сборная России в последних матчах произвела удручающее впечатление, я думаю, это не ее игра — Черчесов разберется, почему так получилось. С той игрой, что мы показывали в начале Лиги Наций, должны выйти. С той, что в конце — будет тяжело. Если будем выступать, как действительно умеем, то группа у нас довольно удачная, я считаю.

Самый опасный соперник? Хорватия, наверное, хоть она и не та, что была на чемпионате мира в России. Но там все-таки играть в футбол умеют.