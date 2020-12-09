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Романцев — об игре сборной России: «Черчесов разберётся, почему так вышло»

сегодня, 13:59

Экс-главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для российской национальной команды. Россияне в группе H будут противостоять сборным Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Не думаю, что кто-то из соперников будет повыше нас уровнем. Сборная России в последних матчах произвела удручающее впечатление, я думаю, это не ее игра — Черчесов разберется, почему так получилось. С той игрой, что мы показывали в начале Лиги Наций, должны выйти. С той, что в конце — будет тяжело. Если будем выступать, как действительно умеем, то группа у нас довольно удачная, я считаю.

Самый опасный соперник? Хорватия, наверное, хоть она и не та, что была на чемпионате мира в России. Но там все-таки играть в футбол умеют.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:59
Сначала Черчесов будет разбираться, потом будут разбираться с самим Черечесовым. Попадание в Катар видится крайне маловероятным событием.
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:51
надежда это хорошо))но хочется побед)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:51
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 15:19
    Гнать в шею, недальновидный тренер
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:58
    Спартачи молодцы,поддерживают друг-друга! А мы,непричастные,наивно мечтаем о том,чтобы с Усатым Северокавказским Австрийцем скорее бы разобрались.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 14:45
    Уж кто, кто... А Черчесов точно разберётся. Вот только корона ему думать мешает.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 14:43
    Черчесов уже не разберётся. Он полностью погряз в собственном самодурстве и быдлятничестве. Пусть отыграет свой Евро, где непременно с позором провалится и гнать его на хрен в шею перед отбором ЧМ пока не поздно!
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:35
    Черчесов то ли разберётся, то ли нет ...
    но умная корректировка игры - не его конёк
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 14:34
    Там без поллитры не разберешься...а Черчес не пьет вроде...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 14:29
    Пока у Стаса вся энергия уходит на то, чтобы разобраться с теми, кто пытается понять, почему так вышло.
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:24
    хочется надеяться что так и будет...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:13
    Менять Черчесова поздно,теперь только надееться на везение!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:02
    Лучше уж Бердыева в сборную, чем этого усача. Гыгыгы
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