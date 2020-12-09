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Рамирес: «5 очков — позитивный результат для дебюта „Краснодара“ в ЛЧ»

сегодня, 10:20
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от матча с «Челси» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы смогли сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси». Это отличный опыт для всей команды и работников клуба. Я впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил гол в выездном матче с «Ренном». Это мотивирует и дальше работать на максимальных оборотах. В ЛЧ мы заработали 5 очков. Думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:36
Просто повезло, что столько набрали.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:14
Могли больше,как и рассчитывали,но на фоне остальных-достойно.Ещё и без тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:53
Я всегда верил, что быки не подведут. И даже с проблемами с составом они смогли настроиться на ключевые матчи с Ренном. В отличии от Зенита и Локомотива.
Хорошей им жеребьёвки в ЛЕ и попытаться пройти как можно дальше...
Futurista
Futurista
сегодня в 11:12, ред.
Более чем достойно дебютировал Краснодар...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:37
первый блин не вышел комом. молодцы!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:35
Молодцы......будем посмотреть, что будет весной
winston.smith.1995
winston.smith.1995
сегодня в 10:29
Теперь Лига Европы впереди... Посмотрим как далеко удастся пройти Быкам...
beefs
beefs
сегодня в 10:27
для начала пойдет, жаль что год такой неудачный...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:22
Теперь гордитесь великим достижением
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 10:21
А лучший клуб восточной европы ОЧКО кое как взял)))
Молодцы БЫКИ!
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