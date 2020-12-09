Рамирес: «5 очков — позитивный результат для дебюта „Краснодара“ в ЛЧ»

Защитник «Краснодара» поделился впечатлениями от матча с «Челси» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы смогли сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси». Это отличный опыт для всей команды и работников клуба. Я впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил гол в выездном матче с «Ренном». Это мотивирует и дальше работать на максимальных оборотах. В ЛЧ мы заработали 5 очков. Думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне.